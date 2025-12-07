Encontraron sin vida al joven de Corrientes que era buscado en Lomas de Zamora

Encontraron sin vida a Eduardo Nicolás Duprat , el joven oriundo de la provincia de Corrientes que vivía en Lomas de Zamora y había desaparecido en los últimos días. Su familia agradeció la difusión de los vecinos. Se investigan las circunstancias de su muerte.

El muchacho de 26 años estaba siendo buscado desde el 23 de noviembre . Lo último que se sabía de él era que había salido a bailar con amigos. Desde ese momento, no sólo no se comunicó más con su familia, sino que tampoco se reincorporó a su trabajo. Su madre intentó llamarlo, pero su teléfono estaba apagado.

Lamentablemente, desde su entorno confirmaron el peor final. Eduardo murió en un accidente que tuvo en Capital Federal, aparentemente tras caer de una gran altura . No obstante, está en investigación el momento previo a este terrible episodio.

“Quería avisar que encontramos a Eduardo Nicolás Duprat fallecido en Capital por un accidente. Gracias a todos los que ayudaron a buscarlo, se los agradecemos con todo el corazón desde ya. Lamento dar esta noticia”, confirmó un familia del joven en redes sociales.

Su madre había viajado desde Corrientes

misa eduardo duprat Se realizará una misa en memoria del joven que vivía en Lomas de Zamora.

Eduardo vivía cerca de la estación de trenes de Lomas de Zamora y trabajaba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A mediados de noviembre se había mudado a Lanús, tras haberse separado de su pareja. Esto se supo gracias a un compañero de trabajo que se comunicó con la familia.

Silvia Duprat, la madre de Eduardo, había viajado desde Corrientes hacia Lanús para averiguar personalmente por su hijo. Por desgracia, lo encontró sin vida.

“Lo que tenemos notificado de la comisaría de Capital es que hubo un accidente detectado por las cámaras. Pero no sabemos si sufrió un robo o qué es lo que pasó, porque estuvo una semana como NN. Él fue a bailar a un boliche en Constitución y lo encontraron sin documentos, sin teléfono y sin la SUBE. Quedó bajo investigación lo que pasó antes del accidente, no se sabe nada”, comentó Silvia en diálogo con La Unión.

Este domingo a las 20, se realizará una misa en memoria de Eduardo en la Parroquia Don Bosco, en Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes, de donde era oriunda su familia.