Piden 15 años de prisión para el ginecólogo de Burzaco acusado de abuso sexual

Pidieron 15 años de prisión para Diego Javier Clementi , el ginecólogo acusado de abusar sexualmente de 14 pacientes en una clínica de Burzaco . La Justicia de Lomas de Zamora dará a conocer la sentencia en los próximos días y podría ordenar su detención.

En la recta final del juicio, la fiscal Viviana Giorgi expuso sus alegatos y consideró a Clementi culpable del delito de “abuso sexual con acceso carnal reiterado gravemente ultrajante” contra varias pacientes en su clínica privada.

En consecuencia, la Dra. Giorgi solicitó que el ginecólogo sea condenado a 15 años de cárcel y que se lo inhabilite de por vida para ejercer la medicina.

Los abogados querellantes coincidieron con la calificación de la fiscal, pero solicitaron una pena más alta, de 22 años de prisión . Por su parte, la defensa de Clementi pidió su absolución .

La decisión final quedará en manos del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de Lomas de Zamora. El veredicto se conocería el 22 de diciembre. En caso de declararlo culpable, podrían ordenar su detención inmediata tras la lectura de la sentencia.

Las denuncias contra el ginecólogo de Burzaco

Según la denuncia y la acusación de la fiscalía, Clementi habría aprovechado las consultas ginecológicas para abusar sexualmente de al menos 14 pacientes en el Centro Médico de la Mujer de Burzaco, ubicado en avenida Espora 3187.

Las denunciantes describieron un patrón de conducta que se repitió durante 2017 y 2022 tanto en ese centro de salud como en otros consultorios. Aseguraron que Clementi abusó sexualmente de ellas con el pretexto de realizar prácticas médicas.

El ginecólogo negó todas las acusaciones, dijo que es inocente y sostuvo que todos los procedimientos formaban parte una práctica ginecológica habitual. Tanto él como las personas que lo apoyan afirman que se trata de una causa armada sin pruebas concretas y sostenida sólo por relatos tendenciosos y coaccionados, tal como ocurrió en su momento con la falsa denuncia al obstetra Pablo Ghisoni.

Sin embargo, para la fiscalía, las declaraciones de las víctimas fueron contundentes, y la existencia de tantos testimonios similares aumentaba su credibilidad. Por ese motivo se elevó la causa a juicio en su momento.