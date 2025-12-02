Es de Corrientes, vivía en Lomas de Zamora y lleva varios días desaparecido

Un joven oriundo de la provincia de Corrientes que vivía en Lomas de Zamora está siendo intensamente buscado tras haber perdido contacto con su familia y sus compañeros de trabajo. Llevan varios días sin saber nada de él y hay mucha preocupación.

Eduardo Nicolás Duprat, de 26 años, vivía cerca de la estación de trenes de Lomas de Zamora y trabajaba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A mediados de noviembre se había mudado a Lanús .

El domingo 23 de noviembre por la noche, Eduardo salió a bailar con amigos y desde ese momento está desaparecido . Pasaron los días y no sólo no se comunicó con su familia, sino que tampoco se reincorporó a su trabajo . Su madre intentó llamarlo, pero su teléfono estaba apagado.

Ante esta situación, la familia de Eduardo empezó a difundir su foto y sus datos, esperando que alguien pudiera reconocerlo y retenerlo. La denuncia por su desaparición ya fue radicada en la Comisaría 1ª de Lomas.

eduardo nicolas duprat Eduardo vivió en Lomas de Zamora hasta poco antes de su desaparición.

La desesperación de la familia

Silvia Duprat, la madre de Eduardo, transmitió su preocupación desde la ciudad correntina de Curuzú Cuatiá. Tiene previsto viajar a Buenos Aires para recorrer Lomas y Lanús, los últimos lugares donde sabe que vivió su hijo.

“Todavía no hay ninguna novedad, nada de nada. Ya se hizo la denuncia. Lo estamos buscando por los hospitales y no hay ni una novedad. Esta noche estoy viajando para allá, para buscarlo por mis propios medios, por los lugares donde estuvo. No hay manera de contactarlo”, comentó Silvia en diálogo con La Unión.

Toda la información que se sabe sobre Eduardo fue transmitida por un compañero suyo del trabajo, quien se comunicó con la madre del joven. “Él estaba viviendo en Lomas de Zamora y trabajaba en una empresa en Buenos Aires. El 22 de noviembre se separó y se fue a vivir a Lanús. Mañana voy derecho a Lanús a ver la casa y a pedir cámaras, algo tiene que haber”, expresó Silvia.

eduardo Eduardo, el joven desaparecido.

Datos importantes del joven desaparecido

Eduardo mide 1,65 metros, tiene tez trigueña y cabello negro. No se sabe cómo estaba vestido al momento de su desaparición, pero se habría subido a un auto blanco que lo pasó a buscar por Lanús aquel 23 de noviembre.

Por cualquier información que permita encontrarlo, comunicarse a través de WhatsApp a los números 3774-533-946 o 3774-547-668. También se puede enviar un mensaje al Facebook personal de Silvia, madre de Eduardo.