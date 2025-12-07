lunes 08 de diciembre de 2025
7 de diciembre de 2025
Malvinas en tu Barrio cerró el año con actividades y anunció homenajes para 2026

El proyecto de Lomas Malvinas en tu Barrio concluyó el 2025 con un mural en una escuela y presentó un proyecto en el Concejo Deliberante basado en realizar homenajes.

En la inauguración del último mural del año del proyecto Malvinas en tu Barrio.&nbsp;

Toda la Escuela Secundaria N°13 Perito Moreno en la inauguración del mural de las islas.&nbsp;

En homenaje a tres veteranos que trabajaron en el establecimiento educativo.&nbsp;&nbsp;

La emoción al presentar la nueva obra que quedará para siempre en la escuela.&nbsp;

El proyecto de Lomas Malvinas en Tu Barrio cierra el 2025 con nuevas actividades y anuncia un ambicioso plan de homenajes para 2026 que ya presentaron en el Concejo Deliberante con el objetivo de seguir reafirmando el compromiso de memoria colectiva y la reivindicación de los héroes de la Guerra de Malvinas.

La semana pasada cerraron un año lleno de actividades y de muchos murales plasmados no sólo en Lomas, sino también en otras localidades y hasta en CABA, con la inauguración de la imagen de las islas en la Escuela Secundaria N° 13 “Perito Moreno”, ubicada en Avenida Hipólito Yrigoyen 9400, Lomas de Zamora.

La obra conmemorativa que se inauguró el jueves pasado rinde homenaje a los héroes y heroínas de Malvinas y destaca especialmente a tres Veteranos de Guerra, que fueron trabajadores en dicho establecimiento educativo: Fabián Gayol, Mario Sosa y Alberto Ferreyra.

Desde el programa destacaron que estas iniciativas buscan “mantener viva la memoria, reconocer a quienes dieron la vida por la Patria y acompañar a los veteranos que continúan su tarea de transmitir valores y soberanía a las nuevas generaciones”.

Para los que crearon este proyecto es importante culminar el 2025 con una intensa agenda de actividades y además con la presentación de un proyecto de homenaje permanente, donde será importante poner el foco en las madres y familiares de los caídos en la guerra.

Malvinas en tu Barrio en el HCD de Lomas

Ese mismo día y tras la inauguración de un nuevo mural en la escuela secundaria lomense, los fundadores de Malvinas en tu Barrio visitaron el Honorable Concejo Deliberante de Lomas para presentar un proyecto de homenaje permanente, que pone en el centro del reconocimiento a las madres y familiares de los caídos, así como a los 323 tripulantes del Crucero ARA General Belgrano y sus sobrevivientes.

Además, dicha propuesta establece al 2 de mayo como eje de una agenda anual de actividades conmemorativas durante todo 2026 porque en esa fecha, la Argentina recuerda el Día Nacional del Crucero ARA General Belgrano, en homenaje a los más de 300 almas que perdieron la vida tras el hundimiento del buque en 1982. La fecha fue instituida mediante el Decreto 745/98, con el objetivo de preservar la memoria de quienes ofrendaron su vida en defensa de la soberanía nacional.

"Esta iniciativa propone reconocer durante todo el año que viene -de manera sostenida, respetuosa y participativa- a las familias de los caídos, a los héroes del Crucero ARA General Belgrano, y a todos los veteranos y veteranas de la gesta, reafirmando el compromiso del distrito con la memoria, la soberanía y la Patria", explicó Damián Karalitzky creador del proyecto lomense.

Lo presentado en el HCD también contempla, la realización de murales, intervenciones artísticas y obras en hierro dedicadas a los héroes y heroínas de todas las Fuerzas, a los soldados conscriptos, a las mujeres de Malvinas, a los voluntarios y a los países que brindaron su solidaridad durante el conflicto, reconociendo su aporte en la construcción de la memoria colectiva.

La propuesta fue impulsada por la concejala Adriana Grandoli, junto al acompañamiento de la Comisión de Enlace de Veteranos de Guerra de Lomas de Zamora, en el marco del programa “Malvinas en tu Barrio”, que continúa desarrollando acciones territoriales para fortalecer el vínculo con nuestros héroes y transmitir su legado a las nuevas generaciones.

El objetivo de "Malvinizar"

En la misma jornada también se presentó un proyecto para la construcción de un monumento al Crucero ARA General Belgrano, para que Lomas de Zamora cuente con un espacio de homenaje a quienes dieron todo por la Patria.

En relación con los objetivos para el próximo año, Karalitzky, referente de Malvinas en Tu Barrio, expresó: “Nuestro compromiso para el 2026 es avanzar en un homenaje sostenido y visible en el territorio, que recupere la historia, respalde a los veteranos y fortalezca la identidad nacional. Malvinas es memoria, es presente y es futuro, y vamos a seguir trabajando para que cada barrio mantenga viva esa causa”.

La tarea es Malvinizar continuará activa como hasta ahora intentando llegar a más rincones de Lomas y del país. "Tenemos el enorme orgullo de hacerlo junto a nuestros héroes de Malvinas, quienes —al igual que San Martín, Belgrano y nuestros grandes próceres— defendieron y defienden la Soberanía Nacional. Malvinizar es honrar su entrega, reafirmar nuestra identidad y sostener, con convicción y memoria, la causa que nos une como pueblo", concluyó Karalitzky.

Las imágenes en la presentación del proyecto 2026

e6845879-91b6-4fbd-9861-269b0544d605
En el Honorable Concejo Deliberante de Lomas.

aa6b2b69-6623-4e09-bd91-6429e5ab6de3
Damián Karalitzky al frente del proyecto.

a4a117f2-927e-4032-a7d1-9bcb78d6b99a
Comprometidos con seguir

