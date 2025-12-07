La insólita idea de los vecinos de Odisa de Lomas de Zamora: llevar a Papá Noel a lo más alto del barrio

Papá Noel está en lo más alto del Barrio Odisa, gracias a la unión de los vecinos.

Una insólita idea tuvieron los vecinos del Barrio Odisa de Lomas de Zamora . Algo que parecía imposible pudieron lograrlo gracias a la unión vecinal. Así es que colocaron a Papá Noel en lo más alto, lo subieron a un tanque de más de 30 metros de altura para que Santa se vea hasta desde la autopista de Camino Negro.

La creativa iniciativa surgió de Oscar, un vecino del barrio que siempre se compromete en ayudar y colaborar con el barrio. "Es uno de los que está presente en cada una de nuestras actividades de la Sociedad de Fomento y fue él quien nos propuso llevar el espíritu navideño a lo más alto del barrio Odisa", contó Axel Lozowski, el presidente de la entidad social "824 Sueños".

Enseguida gustó la idea y los vecinos se juntaron para que la hazaña de llevar a Papá Noel a lo más alto se haga realidad. "Ante esta idea tan original nos juntamos con la comunidad y empezamos a planificar cómo hacerlo, particularmente nos ayudó mucho Oscar porque trabaja en el sector privado, en las alturas en todo lo que es mantenimiento de edificios", detalló Lozowski.

Lo que faltaba era conseguir un Papá Noel que llamara la atención y que se pudiera visualizar desde todos los ángulos, así fue que comenzaron a buscarlo. "Además tenía que quedar fijo en esa altura porque el tanque es el más alto del barrio", siguieron contando y agregaron: "Nos embarcamos todos en esa idea loca, pero espectacular de comprar un inflable de dos metros de altura y a preparar la decoración para que llame la atención".

Trabajaron en acompañar a este Santa con luces de colores, reflectores, cajas de regalos y las cintas necesarias para retener todo eso en semejante altura.

dc4aaff5-10fb-4134-8f59-e70de177d188 Prepararon regalos y luces para acompañar al Papá Noel de Odisa.

"Le acercamos la propuesta al administrador del consorcio del barrio, Juan Lauria, quien nos autorizó a realizar dicha actividad en el tanque barrial, y nos brindó el seguro necesario para que Oscar y otro vecino más del barrio, el señor Fabián, puedan subir con todas las protecciones correspondientes", señaló el presidente de la sociedad de fomento barrial.

La sorpresa para los vecinos del Barrio Odisa

Con todo armado y organizado, fue que ayer por la tarde-noche Oscar y Fabián subieron al Papá Noel para sorprender a todo el barrio. "Los vecinos están muy contentos porque nunca se hizo algo así en el barrio", aseguró Lozowski, quien además detalló que en conjunto armaron banderines con friselina que también se colocarán en la plaza para que todo Odisa tenga ese toque navideño.

Los autos que pasan por la autopista de Camino Negro van a poder ver a Papá Noel porque está rodeado de luces, cajas de regalos y no deja de flamear. "Para nosotros es una hermosa propuesta para contagiar el espíritu navideño a toda la comunidad", recalcaron.

Oscar y Fabian, fueron los héroes de la historia, que se animaron a subir a lo más alto para sorprender a toda la comunidad de Odisa y de todo Lomas. "Fue una gran sorpresa para el barrio porque nadie lo sabía excepto quienes trabajamos en la propuesta", concluyeron.

El video del Papá Noel: