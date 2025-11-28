viernes 28 de noviembre de 2025
Escribinos
28 de noviembre de 2025
Gratuito.

Enseñan a decorar y crear regalos para Navidad en Centenario

La iniciativa está organizada por la ONG Asoma Ocho de Marzo de Centenario y el objetivo es capacitar a los vecinos de la zona para que plasmen sus creaciones.

En la Haya 843, Centenario se brindará el taller gratuito.&nbsp;

En la Haya 843, Centenario se brindará el taller gratuito. 

Un taller gratuito pensado para compartir en familia es lo que ofrecen desde la ONG Asoma Ocho de Marzo de Centenario de cara a la Navidad ya que van a dictar un taller gratuito para aprender distintas técnicas y así podrán decorar y hasta crear regalos para poner en el arbolito.

Los que quieran sumarse a este taller que tendrá una duración de tres encuentros deberán inscribirse el martes 2 de diciembre a partir de las 10 de la mañana en la ONG ubicada en la Haya 843, entre Milán y Unamuno, Centenario. Es importante anotarse porque los cupos son limitados y el taller comenzará el martes 9 a las 10.

Lee además
El taller estará a cargo de la Secretaría de Ambiente del Municipio.
Ambiente

Darán un taller gratuito de compostaje en la UPA de Fiorito
En Lomas hay múltiples capacitaciones sobre nuevas tecnologías.
Este lunes

Darán un taller gratuito sobre Inteligencia Artificial en Lomas

Miriam Pedemonti que es una de las fundadoras de Asoma Ocho de Marzo y actual responsable del espacio, comentó: "Vamos a trabajar con toda la comunidad que quiera anotarse y con las familias del barrio que son parte de la institución. No es la primera vez que dictamos este taller donde los que se anoten van a aprender distintas técnicas como la sublimación en telas, manteles y caminos para la mesa navideña".

Cómo será la dinámica de cada encuentro en Centenario

Las tres clases que van a dictar estarán llenas de alternativas y creaciones únicas ya que cada participante podrá llevar las telas, bolsas, manteles que quieran estampar con algún diseño navideño.

"Son tres martes consecutivos. En la primera clase nos vamos a dedicar a sublimar dibujos sobre telas, caminos para la mesa, bolsas para los regalos, servilletas o lo que cada uno elija", adelantó Pedemonti, quien estará a cargo de la primera clase del taller.

Durante el segundo martes se elaborarán galletitas con moldes navideños, donde cada uno aprenderá desde cero a hacer la masa y luego a cortar con el motivo que cada uno seleccione. "Es importante destacar que la institución estará entregando los materiales que estén en el espacio, pero si alguien quiere llevar, pinceles, colores o algo en particular, también podrán hacerlo", comentó la responsable de Asoma Ocho de Marzo.

En tanto, la tercera jornada del taller navideño gratuita será para compartir un rico desayuno y poder hablar de lo aprendido durante cada encuentro. "Invitamos a toda la comunidad a que se acerque, nosotros somos punto de género así que esperamos a las mujeres, madres, abuelas, pero también recibimos a los hombres que quieran sumarse", aseguró.

La importancia de brindar este taller en Centenario en un mes especial

Si bien en Asoma Ocho de Marzo reciben a diario a más de 20 familias que realizan distintas actividades dentro de la institución, estos talleres en fechas importantes están abiertos a toda la comunidad.

La iniciativa apunta no sólo a aprender nuevas técnicas como el sublimado, también es una alternativa para socializar, juntarse y compartir una mañana distinta. "Apuntamos a que se conozcan, pero también a escucharnos sobre todo en una época del año que toca a cada uno de forma distinta, por eso en el último encuentro habrá un brindis, pero también reflexión, deseos, prosperidad para todos", agregó Pedemonti que tiene una gran experiencia en este tipo de talleres.

Además, el arte es terapéutico y es una excelente opción para plasmar lo que cada uno siente en esa tela, en ese mantel o en ese dibujo que van a crear para regalar o para agasajar a la familia en la Nochebuena.

"Vamos a intentar que cada participante pueda expresar algo lindo, que puedan recibir este mes con mucha esperanza porque sabemos que en diciembre se remueven muchas cosas", concluyó Pedemonti.

Temas
Seguí leyendo

Darán un taller gratuito de compostaje en la UPA de Fiorito

Darán un taller gratuito sobre Inteligencia Artificial en Lomas

Lomas: amplían la oferta de carreras, cursos y talleres gratuitos

Mató a su novio en Escalada: la pista clave para atraparla estuvo en Lomas de Zamora

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
El acusado fue declarado culpable de abuso sexual.
Menor abusada.

Declararon culpable al hombre juzgado por abusar de su hija en Fiorito: lo detuvieron en medio del juicio

Las más leídas

Te Puede Interesar

Copa Libertadores 2025: la final es entre Flamengo - Palmeiras.
Prendé la tele.

Final de la Copa Libertadores 2025: dónde se podrá ver Flamengo - Palmeiras