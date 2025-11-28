Enseñan a decorar y crear regalos para Navidad en Centenario

Un taller gratuito pensado para compartir en familia es lo que ofrecen desde la ONG Asoma Ocho de Marzo de Centenario de cara a la Navidad ya que van a dictar un taller gratuito para aprender distintas técnicas y así podrán decorar y hasta crear regalos para poner en el arbolito.

Los que quieran sumarse a este taller que tendrá una duración de tres encuentros deberán inscribirse el martes 2 de diciembre a partir de las 10 de la mañana en la ONG ubicada en la Haya 843, entre Milán y Unamuno, Centenario. Es importante anotarse porque los cupos son limitados y el taller comenzará el martes 9 a las 10.

Miriam Pedemonti que es una de las fundadoras de Asoma Ocho de Marzo y actual responsable del espacio, comentó: "Vamos a trabajar con toda la comunidad que quiera anotarse y con las familias del barrio que son parte de la institución. No es la primera vez que dictamos este taller donde los que se anoten van a aprender distintas técnicas como la sublimación en telas, manteles y caminos para la mesa navideña".

Las tres clases que van a dictar estarán llenas de alternativas y creaciones únicas ya que cada participante podrá llevar las telas, bolsas, manteles que quieran estampar con algún diseño navideño.

"Son tres martes consecutivos. En la primera clase nos vamos a dedicar a sublimar dibujos sobre telas, caminos para la mesa, bolsas para los regalos, servilletas o lo que cada uno elija", adelantó Pedemonti, quien estará a cargo de la primera clase del taller.

Durante el segundo martes se elaborarán galletitas con moldes navideños, donde cada uno aprenderá desde cero a hacer la masa y luego a cortar con el motivo que cada uno seleccione. "Es importante destacar que la institución estará entregando los materiales que estén en el espacio, pero si alguien quiere llevar, pinceles, colores o algo en particular, también podrán hacerlo", comentó la responsable de Asoma Ocho de Marzo.

En tanto, la tercera jornada del taller navideño gratuita será para compartir un rico desayuno y poder hablar de lo aprendido durante cada encuentro. "Invitamos a toda la comunidad a que se acerque, nosotros somos punto de género así que esperamos a las mujeres, madres, abuelas, pero también recibimos a los hombres que quieran sumarse", aseguró.

La importancia de brindar este taller en Centenario en un mes especial

Si bien en Asoma Ocho de Marzo reciben a diario a más de 20 familias que realizan distintas actividades dentro de la institución, estos talleres en fechas importantes están abiertos a toda la comunidad.

La iniciativa apunta no sólo a aprender nuevas técnicas como el sublimado, también es una alternativa para socializar, juntarse y compartir una mañana distinta. "Apuntamos a que se conozcan, pero también a escucharnos sobre todo en una época del año que toca a cada uno de forma distinta, por eso en el último encuentro habrá un brindis, pero también reflexión, deseos, prosperidad para todos", agregó Pedemonti que tiene una gran experiencia en este tipo de talleres.

Además, el arte es terapéutico y es una excelente opción para plasmar lo que cada uno siente en esa tela, en ese mantel o en ese dibujo que van a crear para regalar o para agasajar a la familia en la Nochebuena.

"Vamos a intentar que cada participante pueda expresar algo lindo, que puedan recibir este mes con mucha esperanza porque sabemos que en diciembre se remueven muchas cosas", concluyó Pedemonti.