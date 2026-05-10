Leonardo Lemos, sobre Los Andes: "No somos un equipo que se defiende"

La solidez de Los Andes se acrecienta con el correr de las fechas. Una muestra más fue el partido con Deportivo Morón , líder de la zona A del Torneo de Primera Nacional . El equipo de Leonardo Lemos dejó el arco en cero por octavo partido y con cuatro goles en contra es el menos vulnerado de la categoría.

El entrenador destacó esa faceta del juego, aunque reconoció que no es un equipo que se “defienda” y que “propone” jugar al fútbol.

“Es una parte del juego y la estamos cumpliendo bien, la que verdad que hasta el momento hemos mantenido muchas vallas invictas y no somos un equipo que se defiende”, valoró el estratega del Milrayitas.

Sebastián López , su arquero, no recibió goles en condición de visitante, donde Los Andes apenas sufrió uno -con Javier Bustillos en cancha- y está invicto fuera de Lomas de Zamora.

No defenderse para Leonardo Lemos es loable porque a su entender Los Andes “es un equipo que propone, que trata de jugar de igual a igual. Después tiene momentos como en todo partido, donde se impone el rival y toca sufrir un poco, pero tratamos de plantarnos en camp rival y es meritorio que los chicos en campo amplio sostengan y junten tantas vallas invictas”.

Leonardo Lemos Leonardo Lemos ahora apunta a mejorar como local.

En un partido parejo, de un tiempo para cada uno, el DT deslizó que tuvieron “alguna” situación de gol más que el rival. “El viento fue determinante otra vez, nos pasó la semana pasada. El primer tiempo favorecía a Morón y en el segundo a nosotros. En ese momento de cada uno me parece que tuvimos alguna situación clara más que la que tuvo Morón. Pero en definitiva vivimos a la casa del puntero, que está invicto de local, le jugamos de igual a igual y buscamos eso en cada partido. Veremos en el tiempo para que nos da”, afirmó Lemos.

Leonardo Lemos: "Localías fuertes"

Hoy Los Andes sumó más de visitante (73.33% de los puntos), por lo que Leonardo Lemos apuntó a hacerse fuertes en ese aspecto. Ahora tendrá dos desafíos clave en el estadio Eduardo Gallardón: Godoy Cruz de Mendoza y Racing de Córdoba.

“Al contrario del año pasado”, asumió sobre la sumatoria de la temporada. “Quizá se nos meten un poco atrás, nos quitan espacios, recién la semana pasada Colón un poco nos jugó de igual a igual, pero tenemos que encontrar soluciones y hacernos cargo que las localías tienen que ser fuertes. En este torneo se está dando al revés del año pasado, pero tratar de encontrarle la vuelta para ganar partidos de local es importante”, reconoció el oriundo de Quilmes.