El DT de Los Andes está dentro de los que más tiempo llevan en el cargo

En el mundo del fútbol, siempre se habla que los procesos se deben sostener, pero pocos lo cumplen. Un par de malos resultados terminan siendo letales para cualquiera. Sin embargo, hay excepciones a la regla, y Los Andes es una de ellas.

Leonardo Lemos lleva 19 meses en el cargo de entrenador en el Milrayitas y aparece entre los cinco con más antigüedad en el cargo, ubicándose en el 4to puesto entre lo que más tiempo llevan al frente de un equipo en la Primera Nacional .

Triunfazo. Los Andes le ganó a San Miguel y se anima a soñar en la Primera Nacional

El primero de la lista es Leonardo Fernández , el actual DT de Colegiales, que hace dos años y 9 meses está en el Tricolor del Munro. Más abajo aparece José María Martínez , de Tristán Suárez, con un año y 11 meses, e Iván Juárez , de Atlético de Rafaela, con un año y 8 meses.

El trabajo realizado por Punto Ascenso coloca a Lemos en este lugar de privilegio, luego de un un año y 7 meses en el cargo, y Walter Otta , de Deportivo Morón, cierra el "Top Five" con un año y 5 meses. De los cinco, sólo tres lograron un ascenso con sus equipos, y uno de ellos es el DT del Milrayitas. Los otros dos son Fernández y Juárez.

Los números de Leonardo Lemos en Los Andes

El entrenador asumió a fines de septiembre del 2024 después de una seguidilla de los malos resultados y lleva dirigidos 58 partidos en el conjunto de Lomas de Zamora. Durante este tiempo, cumplió todos los objetivos trazados: en 2024 logró el ascenso a la Primera Nacional, en 2025 lo mantuvo en la segunda categoría del fútbol argentino y ahora, en 2026, va por un lugar en el Reducido, algo que hasta el momento está consiguiendo, ya que marcha tercero en la zona A.

leonardo lemos entrenamiento los andes Leonardo Lemos le puso su impronta a Los Andes. Prensa Los Andes.

Si bien en este año y siete meses pasó momentos complicados, en los que su continuidad estuvo en riesgo, la dirigencia apostó siempre por su trabajo y superó todas las tormentas. Y por estas horas disfruta de uno de los mejores momentos, estando en una zona expectante y con la ilusión de pelear arriba.

Lo que dicen los fríos números es que, hasta el momento, consiguió el 42,5% de los puntos en juego, producto de 19 victorias, 17 empates y 22 derrotas, pero al margen de esto lo importante es lo que consiguió: lo devolvió a la máxima categoría del ascenso después de cinco años y en las últimas dos temporadas lo consolidó, ya que el año pasado lo salvó del descenso con tres fechas de antelación y hoy está a siete puntos de la zona de peligro.

En Lomas, Leonardo Lemos armó su fortaleza

leonardo lemos los andes Lo más destacado de Lemos en Los Andes es en condición de local. Prensa Los Andes.

A pesar de lo que marcan los últimos resultados en el estadio Eduardo Gallardón, el ciclo se caracterizó por los buenos resultados en condición de local. En Lomas, construyó una fortaleza y es una de las claves de su ciclo, más allá que en este año sólo ganó un partido hasta el momento.

Los númneros de Leo Lemos en Santa Fe y Boedo así lo reflejan: en un total de 29 partidos entre 2024 y 2026, el equipo consiguió 13 victorias, 10 empates y perdió apenas 6 partidos, con una eficacia del 56,3% de los puntos ganados. Por esto, es uno de los entrenadores que más tiempo lleva en el cargo.