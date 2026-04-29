Leonardo Lemos: "No creo que les sea a los rivales cómodo jugar con Los Andes"

Los Andes despertó cuando el proceso parecía complicarse luego de la derrota en el clásico. Sacó 10 de 12 puntos, se acomodó en la tercera posición de la zona A de la Primera Nacional y anímicamente, luego del triunfo frente a San Miguel, el equipo de Leonardo Lemos está preparado para tres partidos que pueden darle el salto de calidad.

A diferencia de la temporada pasada, el Milrayitas se hace fuerte fuera de Lomas de Zamora , donde está invicto, con 10 puntos en cuatro partidos, cuando en la 2025 cerró con ocho en 17 fechas. Notables números que respaldan.

Nueva ilusión. Los Andes renovó con el DT de la Reserva y tiene todo listo para la temporada

El entrenador marcó la “solidez” de sus dirigidos en estos primeros 10 juegos. “Estamos consiguiendo puntos de visitante que el año pasado no se nos daban, claramente el equipo está sólido, si no aparece la defensa está el arquero y si no los volantes que se sacrifican para recuperar la pelota. Es un equipo que lo notamos muy solidario, comprometido y todos tirando para adelante como para que la campaña sea lo mejor posible”, destacó el técnico de Los Andes.

Si bien el DT se mostró conforme con el rendimiento del equipo, explicó que no cuenta con un plantel largo. “Tenemos recambio, pero no un plantel tan amplio, obviamente es corto, pero los chicos que entran lo hacen bien, como lo hicimos con el ‘Negro’ (Franco) Rodríguez y (Gabriel) Cañete . La verdad que estamos contentos, apuntando a que la campaña sea mejor que la del año pasado. Y en eso estamos”, manifestó el oriundo de Quilmes.

Leonardo Lemos, DT Los Andes Leonardo Lemos, a gusto con la campaña del equipo.

San Miguel, la primera prueba

San Miguel fue el primer escollo de una seguidilla tremenda que se le viene al Milrayitas. Haberse traído los tres puntos desde Los Polvorines fue clave. “Les hicimos el gol en un lindo momento, en el que el partido estaba en un terreno que hemos imaginado, tratando de sostener esos lanzamientos hacia (Bruno) Nasta", deslizó.

Y agregó: "Lo teníamos dentro de todo controlado, más allá de algún remate de afuera, un cabezazo que saco ‘Seba’ (López). Salimos de eso con el gol, eso te da confianza, el equipo cuando pudo jugó , metió, me parece que se hizo un partido serio y pensado, sin tanto juego como nos hubiera gustado”.

Los Andes, listo para dar batalla

Colón de Santa Fe (2º), Deportivo Morón (1º) y Godoy Cruz de Mendoza (6º) son los próximos rivales a los que Los Andes les presentará batalla para mantenerse en el pelotón de vanguardia. “Son los equipos candidatos, pero nosotros estamos ahí también. En definitiva, no creo que les sea a los rivales cómodo decir ‘me toca jugar con Los Andes’. Estamos bien, hemos sufrido algún golpe, lo sentimos y nos dolió, pero más allá de eso, a lo largo del torneo el equipo siempre se ha presentado de buena manera, en algún momento mereciendo más de lo que consiguió”, sostuvo Lemos.

Sin embargo, dijo que “en definitiva, lo que tenemos es bastante y estamos en ese lote de los que llamamos candidatos, un poco más por historia que por ahí por lo que es más allá de los puntos. Son equipos grandes, algunos vienen de jugar en Primera hace poco y lo afrontaremos de la mejor manera, sabemos que es durísimo, pero se lo haremos lo más difícil posible”.