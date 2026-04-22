Los Andes renovó con el DT de la Reserva y tiene todo listo para la temporada

Mientras el primer equipo continúa su camino en la Primera Nacional, Los Andes avanza en otras cuestiones y ahora pone el foco en lo que respecta a la Reserva. En ese sentido, confirmó la continuidad de Juan Tarruella como director técnico del equipo y este jueves, de visitante, iniciará su participación en la nueva temporada.

Tarruella asumió el año pasado al frente del elenco juvenil del Milrayitas luego de un buen trabajo con la 6ta división, donde se destacaba la promesa del club Leandro Alegre, y tomó las riendas del equipo en julio, tras la salida de Federico Caglieri.

En Lomas Los Andes tuvo la más clara, pero falló y repartió puntos con San Telmo

Con su llegada, el club inició un nuevo proceso en lo que respecta a esta categoría y la renovación de su vínculo hasta marzo del 2027 es la muestra que el club mantendrá la misma línea en la próxima temporada.

Hasta el momento, con él en el banco, Los Andes disputó ocho partidos, todos de la temporada anterior. Y sus números son los siguientes: 2 victorias, 2 empates y 4 derrotas , entre ellas en el clásico con Temperley jugado en el estadio Alfredo Beranger .

El fixture completo de Los Andes

los andes - temperley El clásico entre Los Andes y Temperley se jugará en la fecha 6.

Los Andes arrancará este jueves su segunda temporada en el campeonato de Reserva de la Primera Nacional y buscará mejorar lo hecho en el 2025, donde terminó en el anteúltimo lugar, sólo por encima de Mitre de Santiago del Estero, con un total de 15 puntos: 3 victorias, 6 empates y 12 derrotas.

Ahora, la historia será diferente y el objetivo del Milrayitas será terminar lo más arriba, sabiendo que el objetivo final es la formación de los juveniles para poder nutrir al equipo de primera que dirige Leonardo Lemos. Y el primer paso lo dará ante Atlanta, de visitante, desde las 11.00.

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