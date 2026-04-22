miércoles 22 de abril de 2026
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22 de abril de 2026
Nueva ilusión.

Los Andes renovó con el DT de la Reserva y tiene todo listo para la temporada

Juan Tarruella seguirá al frente del equipo y buscará mejorar la marca del Milrayitas, que finalizó anteúltimo con 15 puntos. Este jueves debuta con Atlanta.

Tarruella renovó hasta 2027 en Los Andes.

Tarruella renovó hasta 2027 en Los Andes.

Mientras el primer equipo continúa su camino en la Primera Nacional, Los Andes avanza en otras cuestiones y ahora pone el foco en lo que respecta a la Reserva. En ese sentido, confirmó la continuidad de Juan Tarruella como director técnico del equipo y este jueves, de visitante, iniciará su participación en la nueva temporada.

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Con su llegada, el club inició un nuevo proceso en lo que respecta a esta categoría y la renovación de su vínculo hasta marzo del 2027 es la muestra que el club mantendrá la misma línea en la próxima temporada.

El fixture completo de Los Andes

los andes - temperley
El cl&aacute;sico entre Los Andes y Temperley se jugar&aacute; en la fecha 6.

El clásico entre Los Andes y Temperley se jugará en la fecha 6.

Los Andes arrancará este jueves su segunda temporada en el campeonato de Reserva de la Primera Nacional y buscará mejorar lo hecho en el 2025, donde terminó en el anteúltimo lugar, sólo por encima de Mitre de Santiago del Estero, con un total de 15 puntos: 3 victorias, 6 empates y 12 derrotas.

Ahora, la historia será diferente y el objetivo del Milrayitas será terminar lo más arriba, sabiendo que el objetivo final es la formación de los juveniles para poder nutrir al equipo de primera que dirige Leonardo Lemos. Y el primer paso lo dará ante Atlanta, de visitante, desde las 11.00.

Todos los partidos del Milrayitas

  • Fecha 1: Atlanta (V)
  • Fecha 2: Almagro (L)
  • Fecha 3: Chacarita (V)
  • Fecha 4: Nueva Chicago (L)
  • Fecha 5: Talleres de Escalada (V)
  • Fecha 6: Temperley (L)
  • Fecha 7: Agropecuario (V)
  • Fecha 8: Midland (L)
  • Fecha 9: San Miguel (V)
  • Fecha 10: Mitre SDE (L)
  • Fecha 11: Estudiantes BA (V)
  • Fecha 12: Almirante Brown (L)
  • Fecha 13: All Boys (V)
  • Fecha 14: San Telmo (L)
  • Fecha 15: Colegiales (V)
  • Fecha 16: Defensores de Belgrano (V)
  • Fecha 17: Tristán Suárez (L)
  • Fecha 18: Acassuso (V)

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