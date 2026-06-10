Lanús negocia la renovación de dos referentes del plantel

Lanús inició negociaciones importantes en el actual mercado de pases de la Liga Profesional mientras el plantel se encuentra de vacaciones, y la dirigencia que encabeza Nicolás Russo comenzó las tratativas para extender el vínculo de dos referentes del plantel.

Los futbolistas en cuestión son Carlos Izquierdoz y Eduardo Salvio, quienes tienen contrato con la institución hasta el 30 de junio. En las próximas semanas finaliza el vínculo de ambos y por eso la cúpula dirigencial ya trabaja en la renovación.

Según informó el medio partidario Fortaleza Granate, Lanús le ofreció un año y medio más de contrato a los dos futbolistas con la intención que sigan siendo los referentes del plantel que dirige Mauricio Pellegrino.

Izquierdoz es el capitán del Granate y desde su regreso en 2024 se convirtió en un baluarte de la última línea. Mostró un altísimo nivel desde su primer partido, eso lo ratificó durante la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana, y por eso ahora es clave que continúe en la institución de cara a los nuevos desafíos.

Salvio, por su parte, despertó una gran expectativa con su vuelta al club después construir una importante carrera en el exterior. Sus buenos rendimientos lo convirtieron en una fija del 11 titular. Por eso, los dirigentes lo quieren retener 18 meses más.

Otros contratos a resolver en Lanús

El talentoso mediocampista y el marcador central paraguayo, hoy convocado por su país para el Mundial 2026, tienen contrato hasta fin de año y formará parte del plantel en el segundo semestre, pero son temas que la dirigencia también debe solucionar lo antes posible.

El presidente Nicolás Russo sabe que son dos futbolistas que pueden despertar el interés de varios clubes y por eso los quiere asegurar por lo menos hasta 2027. En lo respecta a Marcelino, el club ya inició negociaciones para renovar, pero aún no están cerca en los números, mientras que con Canale avanzará cuando regrese tras su participación en la Copa del Mundo.