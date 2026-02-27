Carlos Izquierdoz. sobre la consagración de Lanús: "Hay que ser valiente para hacer historia"

La victoria de Lanús sobre Flamengo en el Maracaná ya quedó grabada en el corazón de todos los hinchas del Granate. Es una de las victorias más resonantes, conseguida por un grupo de guerreros que estuvieron a la altura de las circunstancias para bordar la novena estrella en la historia del club.

A los 37 años, Carlos Izquierdoz se transformó en uno de los baluartes del equipo dirigido por Mauricio Pellegrino. El Cali fue una de las figuras en la noche de Río de Janeiro y su nombre ya quedó instalado en la historia grande del club. Ganador de dos Copas Sudamericanas (2013 y 2025) y de la Recopa Sudamericana 2026.

Figura junto a José María Canale en la zaga central, el experimentado defensor sostuvo: “Veíamos que estaban acalambrados, tenían dos o tres jugadores así. Terminamos manteniéndonos mejor nosotros” . Y el premio fue gigante: dar la vuelta olímpica nada menos que en el Maracaná.

“Hay que ser valiente para hacer historia” , aseguró el defensor, orgulloso de un club que "la viene remando desde abajo" . Izquierdoz habló de años de trabajo, de gente comprometida y de un grupo que entiende rápidamente los valores de la institución. “Hoy recolectamos los frutos de tanto trabajo” , remarcó, destacando que la consagración no es casualidad, sino consecuencia de un proceso sostenido.

A su vez, el Cali confesó que su regreso a Lanús fue con un objetivo claro en la recta final de su carrera. “No tenía ganas de venir a ocupar un lugar ni a sacarle el puesto a un pibe. Quería sumar y potenciar”, explicó.

José Canale, el héroe del Maracaná

El paraguayo convirtió un gol decisivo en el alargue para igualar por 2 a 2 y darle la ventaja a Lanús en la serie. Con la emoción todavía a flor de piel, Canale resaltó el espíritu del plantel: “Somos campeones por el grupo humano más que nada. No se achica ante nada y nadie. Hoy demostraremos en la cancha que somos once leones y que vamos al frente como un campeón”.

El zaguero también se permitió mirar hacia atrás y se sinceró al contar lo que significó hacer el gol: “Uhh, desde chico. Imaginate, jugabas a la play y decías algún día voy a hacer un gol en el Maracaná y se dio. Estoy muy agradecido con el grupo humano, con el plantel, con la gente y con todos. Hoy nos vamos felices”.

José Canale y un gol clave para Lanús en el Maracaná.

Rodrigo Castillo: “No me voy a olvidar en mi vida de este cumpleaños”

El autor del primer gol, con emoción contó sus sensaciones luego del título: “No me voy a olvidar en mi vida de este cumpleaños. Hicimos historia una vez más”. También valoró la jerarquía del rival y, sobre todo, la actitud del Granate en los momentos más difíciles del partido: “Ellos tienen un plantel de la puta madre, se nos venían, pero los huevos que pusimos en la cancha no los tiene nadie. Demostramos que estos partidos nos gustan”.

Por último, recordó la jugada de su gol y agradeció el apoyo de los hinchas que viajaron a Brasil: “La robé justo, me quedó y cuando vi el arco no dudé. Sirvió para ayudar al equipo en ese momento. Agradezco a toda esta gente que vino”.