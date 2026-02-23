Quién es el juvenil de Lanús que fue transferido al fútbol chileno

El trabajo que hace Lanús en divisiones inferiores hace años cumple con creces sus objetivos. Sin embargo, un juvenil de la cantera que no llegó a tener rodaje en Primera División fue transferido al fútbol chileno en busca de sumar minutos. Es extremo derecho, argentino nacionalizado paraguayo y de 20 años.

No iba a ser considerado por Román Martínez en la reserva y tampoco por Mauricio Pellegrino en la Primera División. Se trata de Luca Kmet, quien fue cedido a préstamo por el Granate a Universidad de Concepción de Chile por un año con opción de compra. El jugador ya había sonado como posible refuerzo del Recoleta Fútbol Club, un equipo de Paraguay, pero no se pudo concretar la operación y ahora toma vuelo a tierras transandinas.

Según el periodista César Luis Merlo, especialista en mercado de pases, el futbolista finalmente jugará en el fútbol chileno y posteó en sus redes sociales lo siguiente: “Luca Kmet es nuevo refuerzo de Universidad de Concepción. Lanús lo cede a préstamo, por un año y con opción a compra”.

Cabe resaltar que Lanús es el club dueño de su pase y fue quien llevó adelante la operación. Universidad de Concepción es un equipo humilde, ordenado y actualmente se encuentra en la octava posición con 6 unidades, a uno del puntero Deportes Limache que posee 7 puntos. Es un conjunto recientemente ascendido a la primera división del fútbol chileno.

Embed Luca Kmet es nuevo refuerzo de Universidad de Concepción.

*Lanús lo cede a préstamo por un año y con una opción de compra. #TratoHecho pic.twitter.com/pbflMUF8sD — César Luis Merlo (@CLMerlo) February 20, 2026

La historia de la familia Kmet, ligados a Lanús

Julián Andrés Kmet nació en Lanús el 21 de noviembre de 1977. Fue futbolista del Granate durante la década del 90, Mediocampista habilidoso, con gol, personalidad y lectura del juego. Rápidamente llamó la atención. En 1997 fue una de las figuras del Torneo Clausura con Lanús, anotando 10 goles en 36 partidos y despertó el interés de varios grandes del país en aquel momento. Sin embargo, se marchó al Sporting de Lisboa de Portugal con sólo 20 años, con más ilusiones que certezas.

Después de su paso por Portugal, regresó a Argentina y continuó su carrera en distintos clubes: Lanús, Nueva Chicago, Estudiantes de La Plata, Unión de Santa Fe, Instituto de Córdoba, Ferro hasta el fútbol de Chipre.

El legado de Kmet en Lanús

Con el retiro llegó el silencio. A diferencia de muchos, Kmet encontró el camino de regreso a su casa: Lanús. No solo como ex jugador, sino como padre y mentor. Hoy, quien lleva con orgullo su apellido en el club es su hijo, Luca Kmet, una joven promesa de las inferiores, que ya fue convocado por la Selección de Paraguay.

La historia de Luca también está tejida con lazos de identidad. Es paraguayo por la madre de Julián, su abuela, que siempre mantuvo viva esa raíz. El chico creció entre pelotas y camisetas granates, respirando fútbol en cada rincón del club. Formó parte del plantel juvenil de Lanús y ya ha sido convocado para defender la camiseta guaraní, algo que llena de emoción a su padre.

Tal como ocurrió con su padre, ahora es el turno de Luca para emigrar al fútbol extranjero. A Julián le tocó marcharse rumbo a Portugal los 20 años y a Luca el destino quiso que a la misma edad que su padre, le toque el desafío de jugar en Chile. Los Kmet, Lanús y coincidencias del destino. Los dos ligados al Granate y a una misma pasión: el fútbol.