Qué reconoció Mauricio Pellegrino sobre el rumor de Rodrigo Castillo a Boca: "El presidente me dijo..."

La bomba explotó en Lanús . El supuesto interés de Boca por Rodrigo Castillo , el delantero que fue goleador en la última temporada, acaparó todas las miradas de los hinchas del Granate. Para Mauricio Pellegrino y su cuerpo técnico se encendieron las alarmas de cara a las competencias que se avecinan.

Sin embargo, fue el propio director técnico, quien se encargó de desmentir los rumores que vinculaban al atacante con el club de la ribera. En conferencia de prensa, aseguró que Lanús no recibió ninguna oferta por el goleador.

"Es un jugador muy importante para nosotros y está trabajando muy bien para el equipo. Él está contento acá en Lanús. Todavía tiene mucho para dar y para mejorar", expresó.

Asimismo, confesó que estuvo conversando con Nicolás Russo , el presidente de Lanús, quien confirmó que "no hay nada por Castillo y está contento en Lanús".

Además, Pellegrino sostuvo: "Para equipos como nosotros siempre es bueno mantener a los jugadores. En éste caso, Rodrigo llegó hace poco. Que estén pensando en nuestros jugadores significa que estamos haciendo un buen trabajo a nivel colectivo e individual".

Lo que viene para Lanús en el Torneo Apertura

El Granate jugará este jueves ante Unión de Santa Fe en La Fortaleza por la segunda fecha del Torneo Apertura. Después de la gran victoria sobre San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, será la oportunidad para Lanús de seguir por la senda del triunfo ante su gente.

Al respecto, Pellegrino señaló que el desafío será "jugar de la mejor manera posible en nuestra casa, ante un rival que el año pasado ha mostrado un gran nivel, sobre todo como visitante". Y agregó: "Ojalá que podamos estar a la altura. Es importante empezar bien en el torneo e ir encontrando nuestra mejor forma".

Por último, se refirió al equipo que podría iniciar el encuentro: "Siempre pensamos en las variantes que tenemos en algunas posiciones. Entre algunos partidos tenemos cuatro días, entre otros cinco, seis. Creo que tenemos tiempo para recuperar a todos los jugadores al 100%. Al estar en un período inicial, necesitamos agarrar ritmo rápido para tener la mejor forma lo antes posible", concluyó.