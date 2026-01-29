jueves 29 de enero de 2026
29 de enero de 2026
Estreno en casa.

Lanús recibe a Unión con la misión de seguir con puntaje perfecto

En su primer partido como local, el equipo de Mauricio Pellegrino intentará pisar fuerte para sumar su segunda alegría en fila en el Torneo Apertura.

Lanús va por otra alegría en el Torneo Apertura.

Lanús va por otra alegría en el Torneo Apertura.

En la Fortaleza de Guidi y Cabrero, y con estreno de camiseta titular, el Granate intentará imponer condiciones ante el conjunto santafecino para seguir con puntaje perfecto en el inicio de la nueva temporada de la Liga Profesional.

Un hincha de San Lorenzo se volvió viral luego del triunfo de Lanús en el Nuevo Gasómetro.
Desopilante.

El video viral de un hincha de San Lorenzo: "Lanús es algo imposible"
De cabeza, Carlos Izquierdoz marcó el segundo gol de Lanús.
Arranque ideal.

Carlos Izquierdoz, capitán de Lanús, resaltó la "garra y espíritu competitivo" del grupo

Cómo llega Unión, el rival de Lanús

El equipo dirigido por Leonardo Madelón no tuvo un buen inicio de campeonato, ya que igualó sin goles con Platense en condición de local y mostró algunas falencias en la faz ofensiva. Y es algo que Tatangue intentará revertir en su visita a Lanús.

Leonardo Madelón quiere sorprender a Lanús.

Leonardo Madelón quiere sorprender a Lanús.

Por eso, el entrenador realizará cambios respecto al equipo que igualó con el Calamar y el más importante es el regreso de Mauro Pittón, que volverá a jugar de titular después un año sin hacerlo tras recuperarse de una rotura de ligamentos. Y el que dejará su lugar es Franco Fragapane.

Con este cambio de piezas, Mateo Del Blanco, quien había jugado de lateral izquierdo, se adelantará unos metros y ocupará la posición de Fragapane. Pittón, en tanto, entrenará para reforzar la defensa y ocupará la banda izquierda de la defensa.

Las posibles formaciones de Lanús y Unión

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Bruno Pittón; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Mateo Del Blanco; Cristian Tarragona y Agustín Colazo.

Hora: 19.15

Árbitro: Fernando Espinoza

VAR: Fabrizio Llobet

Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez

TV: TNT Sports Premium

