Lanús recibe a Unión con la misión de seguir con puntaje perfecto

Después de la buena victoria en el debut ante San Lorenzo , Lanús quiere seguir por la senda de los buenos resultado y este jueves, en su primer partido en condición de local, buscará los tres puntos ante Unión para seguir en lo más alto de las posiciones del Grupo A del Torneo Apertura .

En la Fortaleza de Guidi y Cabrero , y con estreno de camiseta titular, el Granate intentará imponer condiciones ante el conjunto santafecino para seguir con puntaje perfecto en el inicio de la nueva temporada de la Liga Profesional .

Para conseguirlo, el entrenador Mauricio Pellegrino no tocará el equipo y apostará por los mismos 11 futbolistas que arrancaron como titulares ante el Ciclón en el Nuevo Gasómetro, con una base importante del equipo que se coronó campeón de la Copa Sudamericana .

De esta manera, el DT repetiría por tercer partido consecutivo el mismo equipo, ya que también jugó de la misma manera en la victoria por 4-1 ante Sarmiento de La Banda por los 32avos de final de la Copa Argentina.

Cómo llega Unión, el rival de Lanús

El equipo dirigido por Leonardo Madelón no tuvo un buen inicio de campeonato, ya que igualó sin goles con Platense en condición de local y mostró algunas falencias en la faz ofensiva. Y es algo que Tatangue intentará revertir en su visita a Lanús.

madelon-union-lanus Leonardo Madelón quiere sorprender a Lanús. Club Unión.

Por eso, el entrenador realizará cambios respecto al equipo que igualó con el Calamar y el más importante es el regreso de Mauro Pittón, que volverá a jugar de titular después un año sin hacerlo tras recuperarse de una rotura de ligamentos. Y el que dejará su lugar es Franco Fragapane.

Con este cambio de piezas, Mateo Del Blanco, quien había jugado de lateral izquierdo, se adelantará unos metros y ocupará la posición de Fragapane. Pittón, en tanto, entrenará para reforzar la defensa y ocupará la banda izquierda de la defensa.

Las posibles formaciones de Lanús y Unión

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Bruno Pittón; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Mateo Del Blanco; Cristian Tarragona y Agustín Colazo.

Hora: 19.15

Árbitro: Fernando Espinoza

VAR: Fabrizio Llobet

Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez

TV: TNT Sports Premium