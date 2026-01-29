Lanús recibe a Unión con la misión de seguir con puntaje perfecto

En la Fortaleza de Guidi y Cabrero, y con estreno de camiseta titular, el Granate intentará imponer condiciones ante el conjunto santafecino para seguir con puntaje perfecto en el inicio de la nueva temporada de la Liga Profesional.
El equipo dirigido por Leonardo Madelón no tuvo un buen inicio de campeonato, ya que igualó sin goles con Platense en condición de local y mostró algunas falencias en la faz ofensiva. Y es algo que Tatangue intentará revertir en su visita a Lanús.
Por eso, el entrenador realizará cambios respecto al equipo que igualó con el Calamar y el más importante es el regreso de Mauro Pittón, que volverá a jugar de titular después un año sin hacerlo tras recuperarse de una rotura de ligamentos. Y el que dejará su lugar es Franco Fragapane.
Con este cambio de piezas, Mateo Del Blanco, quien había jugado de lateral izquierdo, se adelantará unos metros y ocupará la posición de Fragapane. Pittón, en tanto, entrenará para reforzar la defensa y ocupará la banda izquierda de la defensa.