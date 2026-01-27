martes 27 de enero de 2026
27 de enero de 2026
¿Y si te llama Román?

Rodrigo Castillo, goleador de Lanús, en la órbita de Boca: cuánto cotiza

Desde Brandsen 805 preguntaron por el delantero top del Granate. La dirigencia de Lanús recogió de inmediato el guante y tasó a su joya en una elevada suma.

Los goles de Rodrigo Castillo: ¿de Lanús a Boca?

Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol de Boca vuelven a apuntar hacia el Sur. Esta vez, los caminos conducen hacia Lanús . El Xeneize está a la pesca de un “9” en este mercado de pases y preguntó por Rodrigo Castillo, el goleador del Granate en el ciclo de Mauricio Pellegrino.

Luego de un intento por Rodrigo Auzmendi, que no prosperó porque Banfield pidió US$2 millones por el pase, desde Brandsen 805 retomaron la búsqueda de un centro-delantero y pusieron la mira en el gran presente de Rodrigo Castillo.

Lanús le puso precio a su goleador

De acuerdo a la información brindada por el periodista Esteban Edul, no solo Boca se interesó en el delantero venadense, sino que desde Lanús cotizaron al futbolista. En cuánto lo tasó el presidente Nicolás Russo: US$10 millones.

Si bien no hubo oferta formal por parte de Boca, sí establecieron contactos telefónicos. Además, la fuente deslizó otra perlita, que incluso en la conversación se habló de Tomás Belmonte -por parte del club de la Ribera-, surgido del Granate y que podría ser parte de una futura negociación.

Rodrigo Castillo Lanús
Rodrigo Castillo, de gran presente en Lanús.

Claudio Úbeda, el DT de Boca, no pudo contar con sus tres delanteros lesionados: Miguel Merentiel, Edinson Cavani y Milton Giménez e improvisó con Lucas Janson en esa posición en el debut contra Deportivo Riestra. Y llevó al banco al juvenil Iker Zufiaurre, que ingresó en los minutos finales. Ya se aseguró a Ángel Romero y Santiago Ascacibar, pero quiere más potencial.

Rodrigo Castillo: sus grandes números

Rodrigo Castillo fichó en julio de 2025 para Lanús y rápidamente se quedó con el lugar de Walter Bou. Anotó tres goles clave en las semifinales de la Copa Sudamericana frente a Universidad de Chile y levantó el trofeo en Asunción.

Su presente es tremendo: 12 goles en 27 partidos. Arrancó el año convirtiendo el 2-1 parcial contra Sarmiento de La Banda (4-1 final) por Copa Argentina y abrió el camino de la victoria ante San Lorenzo (3-2) por el Torneo Apertura.

Marcó la misma cantidad de goles que en su paso por Gimnasia y Esgrima, pero en 67 partidos, habiendo sido titular en 54. En el Granate arrancó en 19, lo que habla de su gran efectividad en el equipo que lidera Mauricio Pellegrino.

Tarde o temprano, esos números iban a llamar la atención de muchos clubes. Y Boca asomó. Claro, la cotización espantó a Román y compañía. No podía ser menos, Lanús salió a blindar a su joya de 26 años que continúa de racha y es una de las cartas bravas para la próxima edición de la Copa Libertadores de América.

