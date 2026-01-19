Rodrigo Castillo explicó cuáles fueron las claves de Lanús en su estreno por Copa Argentina

Lanús dio un paso firme en su debut por Copa Argentina . El Granate se impuso con autoridad sobre Sarmiento La Banda por 4 a 1 con un doblete de Marcelino Moreno , un tanto de Rodrigo Castillo y el restante de Guillermo Guzmán en contra. El equipo de Mauricio Pellegrino ganó con autoridad y se instaló en los 16avos de final.

Por segunda edición consecutiva, Rodrigo Castillo convirtió un gol determinante en 32avos de Final: el delantero de Lanús cabeceó a la red una acción surgida de un tiro libre y marcó el segundo tanto de la goleada. Fue un tanto clave para encaminar el desarrollo de un encuentro que se estaba complicando tras el empate de los santiagueños.

El atacante acumula once goles sobre 26 presencias con la camiseta del Granate. Fue una de las figuras en la obtención de la Copa Sudamericana y ahora va por todo con Lanús en un 2026 que tendrá varias competencias por delante.

"Fue un partido complicado. Recién arranca el año y teníamos que probar cómo estábamos de ritmo. Ellos crecieron con el correr de los minutos, especialmente después del empate, pero por suerte recuperamos la ventaja al instante y nos permitió encaminar el desarrollo. Pudimos pasar a ganarlo rápido y liquidarlo", aseguró el ex Gimnasia y Esgrima La Plata.

Asimismo, sostuvo: "A veces estos partidos cuestan, pero mereciamos ganar. Tenemos mucho por delante y la Copa Argentina son sólo 6 partidos si avanzamos. Nos quedan 5 así que vamos a intentar pelearla".

La Copa Argentina es la cuenta pendiente de Lanús. Llegó dos veces a semifinales y se quedó en las puertas de la gloria ante Boca en 2016 y ante Central Córdoba de Santiago del Estero en 2019. Ahora con una buena base tras ganar la Sudamericana, uno de los objetivos para el 2026 es alzarse con la Copa Argentina.

Lo que viene para Lanús

El equipo de Mauricio Pellegrino enfrentará al ganador de Instituto de Córdoba o Atlanta por los 16avos de final en la Copa Argentina. Sin embargo, ahora será el turno de enfocarse en el arranque del Torneo Apertura, ya que el trajín de partidos no dará respiro. Este viernes desde las 19, el Granate debutará ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y por la segunda fecha recibirá a Unión el jueves 29 de enero desde las 19.15 en La Fortaleza.

Se viene un 2026 totalmente exigente para Lanús, ya que además deberá afrontar en febrero los partidos ante Flamengo por la Recopa Sudamericana y aún aguarda por el sorteo de la fase de grupos en su regreso a la Copa Libertadores.