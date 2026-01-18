domingo 18 de enero de 2026
18 de enero de 2026
en vivo En Caseros.

Lanús sacó un aprobado en su debut por Copa Argentina

Goleó por 4-1 a Sarmiento de La Banda. Marcelino Moreno -2- Rodrigo Castillo y otro en contra. Buen arranque de Lanús en la temporada 2026.

Marcelino Moreno, figura de Lanús con dos goles.

Lanús goleó en su estreno por Copa Argentina

Apenas pasó un susto en el segundo tiempo, pero se acomodó rápido en el partido y derrotó con autoridad a Sarmiento de La Banda. Espera por Instituto de Córdoba o Atlanta.

Y llegó el póker de Lanús

Sobre los 40 minutos la armaron los ingresados Walter Bou y Dylan Aquino, para que Guillermo Guzmán le meta en su propio arco.

¡¡¡Pero que golazo Marcelino, para el aplauso!!!

A los 28 minutos el crack de Lanús recibió de Ramiro Carrera, limpió a dos rivales encarando y definió contra el segundo palo.

Lo vuelve a ganar Lanús

A los 16 minutos, Carlos Izquierdoz bajó de cabeza un envío de Tomás Guidara para el otro cabezazo de Rodrigo Castillo al gol.

Rodrigo gol
Rodrigo Castillo marc&oacute; el segundo gol de Lan&uacute;s.

Rodrigo Castillo marcó el segundo gol de Lanús.

Lo empata el elenco santiagueño

A los 13 minutos Israel Roldan sorprendió a Nahuel Losada con un remate de afuera del área que pasó entre varias piernas.

Comenzó el segundo tiempo

Lanús, con el gol de Marcelino Moreno desde los 12 pasos, vence a Sarmiento de La Banda por 1-0 de manera justificada.

De penal, Lanús rompe el cero en Caseros

A los 44 minutos Marcelino Moreno le pegó al medio para el 1-0 sobre los santiagueños. Increíble falta de Guillermo Guzmán sobre Rodrigo Castillo.

Marcelino Moreno le erró por poco

Gran movimiento del “10” de Lanús que se sacó la marca en velocidad y remató cruzado apenas desviado sobre el caño izquierdo.

¡¡¡La sacaron en la línea!!!

Larga salida del arquero del elenco santiagueño, la pelota quedó boyando para el tiro de Rodrigo Castillo que Carlos Núñez rechazó en la boca del arco.

Lanús no se desespera

Al ritmo de Marcelino Moreno, el Granate maneja los tiempos del partido ante un Sarmiento que resiste y le cuesta salir de contra.

Primera llegada de Lanús

Centro de Eduardo Salvio, despeje corto para el remate de afuera del área de Agustín Medina que Juan Mendonca sacó a un costado.

Comenzó el partido en Caseros

Lanús y Sarmiento de La Banda se miden por la Copa Argentina bajo el arbitraje de Bruno Amiconi. En el Granate se prouce el debut de Tomás Guidara, uno de los tres refuerzo del mercado de pases.

Así forman Lanús y Sarmiento de La Banda por Copa Argentina

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale y Sasha Marcich, Agustín Medina y Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno y Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Sarmiento (La Banda): Juan Mendonca; Cristian Díaz, Carlos Núñez, Guillermo Guzmán y Axel Ochoa; Lucas Zaineddín, Maximiliano Sánchez Arriola, Ramiro Veliz y Alan Tévez; Israel Roldan, Iván Garzón. DT: Victor Riggio.

