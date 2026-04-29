La seguidilla de Los Andes para darle forma a su sueño en la Primera Nacional

Después de perder el clásico ante Temperley, Los Andes sumó 10 de los 12 puntos que hubo en juego en abril y escaló al tercer puesto de la zona A de la Primera Nacional , mostrando una gran recuperación tras el golpe del derbi barrial. Y ahora se le avecina una seguidilla importante para sacar chapa de candidato.

El equipo de Leonardo Lemos cerró un mes muy bueno con la victoria del sábado ante San Miguel, en Los Polvoriones , y se colocó en una posición expectante, ilusionándose con ser uno de los animadores de la temporada. Eso, justamente, lo tendrá que revalidar en mayo, donde tendrá cinco encuentros vitales para que su sueño empiece a tomar forma, de los cuales tres serán el estadio Eduardo Gallardón .

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A lo largo del próximo mes, el Milrayitas se medirá con los principales cuatro candidatos que tiene la zona: el sábado recibirá a Colón de Santa Fe , después visitará a Deportivo Morón y luego tendrá dos partidos seguidos de local: el recién descendido Godoy Cruz y Racing de Córdoba , que tiene como figura a Ricardo Centurión. La seguidilla la cerrará ante All Boys , en Floresta.

Todos estos equipos, salvo el Albo, se ubican en los primeros puestos. Colón , con 18 puntos, es el único escolta del líder Morón , que tiene 20 unidades y arrancará la fecha 12 en lo más alto de las posiciones, mientras que Godoy Cruz , con 15, y Racing , con 14, se ubican hoy por debajo de Los Andes, aunque son rivales de peligro.

los andes en el gallardon Todos juntos, Los Andes alimenta su ilusión.

Por este motivo, si el conjunto de Lomas de Zamora consigue una interesante suma de puntos en estos partidos, podría afianzarse en los primeros puestos y llegar a la recta final de la primera rueda en una interesante posición. A eso apuntará el equipo de Lemos para sacar chapa y decir presente en la pelea importante de la Primera Nacional.

El desafío de jugar en el estadio Eduardo Gallardón

En esta seguidilla, el Milrayitas enfrentará en condición de local a Colón, Godoy Cruz y Racing de Córdoba, y por ende estos partidos serán claves para dar el salto en el torneo. Sin embargo, al equipo de Lemos no le está yendo bien jugando en el Gallardón y es algo que debe mejorar si se quiere afianzar arriba.

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Este sábado a las 15:30h, Los Andes recibirá a Colón en el Estadio Eduardo Gallardón.



Árbitro designado: Daniel Edgardo Zamora

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Los Andes, hasta el momento, consiguió el 33,3% de los puntos en juego en Santa Fe y Boedo, con una victoria, tres empates y dos derrotas, y por eso estos compromisos significarán una buena medida para corregir sus números de local de cara a lo que viene. Y ése es el gran desafío que tendrá el equipo en mayo para animarse a soñar en grande en esta temporada.