Alex Valdez Chamorro, la manija de un Los Andes que se ilusiona

Alex Valdez Chamorro es una de las gratas revelaciones de Los Andes , uno de los equipos que marcan el rumbo en la zona A de la Primera Nacional . El mediocampista llegado desde Lanús , con solo 19 años, le aporta claridad y juego a la ofensiva del Milrayitas, que el sábado logró un gran triunfo ante San Miguel.

El equipo dirigido por Leonardo Lemos obtuvo 10 de los últimos 12 puntos en juego, que le valieron posicionarse en el 3º escalón de la tabla, por detrás de Deportivo Morón y Colón de Santa Fe , su próximo rival.

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“Este equipo está para todo. Estamos muy confiados y ahora que nos pusimos más arriba hay que seguir por este camino”, remarcó el futbolista que ya tuvo un paso por la Selección Paraguay Sub-20.

Valdez Chamorro fue el 13º refuerzo para la presente temporada. Debutó frente a Central Norte de Salta, ingresando a los 62 minutos por Tomás Díaz . Mostró atrevimiento, encaró a los rivales, insinuó con sus gambetas y, desde el partido con Chaco For Ever no soltó la titularidad. Pieza clave en el equipo lomense.

Titular para Leonardo Lemos

El jugador que pertenece a Lanús agradeció la “confianza” de sus compañeros y cuerpo técnico para ser un engranaje más del equipo. “Desde que llegué al club el equipo me dio la confianza para tratar de sacar mi juego, el equipo juega bien y cuando me llega tratar de hacerlo lo mejor posible”, destacó.

Valdez Chamorro vs. Central Norte de Salta El debut de Valdez Chamorro en Los Andes.

También reconoció que “el técnico me pide que saque mi juego, me da esa confianza para encarar, de ir para adelante. En lo defensivo que es lo que más me cuesta me pide que vuelva bastante”.

Los Andes se transformó en un equipo duro, encolumnado desde una defensa firme que apenas recibió tres goles y pisó fuerte en Los Polvorines. “Eso es el mérito de lo defensivo”, describió Valdez Chamorro. Además, apuntó que “’Seba’ (López) siempre nos responde. Orgulloso del equipo que tenemos. Tratamos de sacar la diferencia, llega el primer gol con ‘Mauri’ (Asenjo, goleador con cuatro) con ese bombazo y a partir de ahí el partido fue otro”.

La cuenta pendiente de Los Andes

San Miguel fue el primer escollo de una seguidilla de partidos dónde Los Andes deberá mostrar fortalezas para mantenerse en la pelea. Se vienen Colón de Santa Fe, Deportivo Morón y Godoy Cruz de Mendoza.

“Viene Colón de local, en la semana vamos a prepararlo lo mejor posible y seguir para adelante. Vamos a tratar de hacernos fuertes contra un equipo grande como es Colón”, finalizó un ilusionado Valdez Chamorro.