Los Andes refuerza el medio con una promesa de Lanús

Valdez Chamorro, junto al presidente Plaini, firmó su contrato con Los Andes.

Los Andes sigue activo en el mercado de pases y en las últimas horas anunció la llegada de su refuerzo número 13 para esta temporada de la Primera Nacional. Se trata del mediocampista Alex Valdez Chamorro, quien llega a préstamo desde Lanús para potenciar la zona media del equipo.

Valdez Chamorro, de 19 años, es un destacado futbolista de las inferiores del Granate, que se desempeña como volante interno y tuvo paso para la Selección de Paraguay Sub-20. Con esta llega de este refuerzo, el Milrayitas se despide del mercado de pases y cerró el plantel con miras al actual campeonato de la segunda categoría.

Este joven mediocampista granate, que firmó un contrato por un año con el equipo de Lomas de Zamora, cuenta con un importante recorrido en Reserva, aunque aún no debutó en el primer equipo de Lanús. Con contrato profesional desde 2024, solo una vez integró el banco de suplentes: lo hizo en el empate sin goles ante Defensa y Justicia por la fecha 24 del campeonato de la Liga Profesional de 2024.

Los Andes cerró el mercado de pases con otro volante El conjunto lomense realizó una renovación importante del plantel y a lo largo del receso de verano incorporó 13 futbolistas, luego de la desvinculación de 20 futbolistas que jugaron en el club el año pasado, como había anticipado el manager Ignacio Ruano en una charla con La Unión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clublosandes/status/2024985191869989110&partner=&hide_thread=false ,



En el día de ayer el mediocampista de 19 años firmó su contrato con Los Andes. Llega a préstamo de Lanus para completar el plantel Milrayitas.



¡Éxitos, Alex! pic.twitter.com/0UyjPqCHXV — Club Los Andes (@clublosandes) February 20, 2026 Los Andes Valdez Chamorro fue el último de lista y llegó para darle otra variante ofensiva al entrenador Leonardo Lemos. En la Reserva de Lanús, sumó 54 partidos, siete goles y dos asistencias, y ahora buscará ratificar estos números en el conjunto lomenses. Todas las incorporaciones del Milrayitas Con miras a la temporada 2026 de la Primera Nacional, Los Andes incorporó: el arquero Javier Bustillos; los defensores Julián Navas, Daniel Franco, Julián Rodríguez Vuotto y Peter Grance; los mediocampistas Valdez Chamorro, Francisco Funes, Sergio Ortiz, Tomás Díaz y Juan Manuel Vázquez; y los delanteros Tomás Blanco, Mario Galeano y Camilo Viganoni.

Compartí esta nota en redes sociales:







