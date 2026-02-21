sábado 21 de febrero de 2026
Escribinos
21 de febrero de 2026
El último pasajero.

Los Andes refuerza el medio con una promesa de Lanús

El Milrayitas cerró el mercado de pases con el arribo de Alex Valdez Chamorro, a préstamo del Granate, para afrontar el actual torneo de la Primera Nacional.

Valdez Chamorro, junto al presidente Plaini, firmó su contrato con Los Andes.

Valdez Chamorro, junto al presidente Plaini, firmó su contrato con Los Andes.

Los Andes sigue activo en el mercado de pases y en las últimas horas anunció la llegada de su refuerzo número 13 para esta temporada de la Primera Nacional. Se trata del mediocampista Alex Valdez Chamorro, quien llega a préstamo desde Lanús para potenciar la zona media del equipo.

Valdez Chamorro, de 19 años, es un destacado futbolista de las inferiores del Granate, que se desempeña como volante interno y tuvo paso para la Selección de Paraguay Sub-20. Con esta llega de este refuerzo, el Milrayitas se despide del mercado de pases y cerró el plantel con miras al actual campeonato de la segunda categoría.

Lee además
Los Andes deberá esperar para ser sede de la Copa Argentina.
En un futuro no lejano.

Los Andes deberá esperar para ser sede de Copa Argentina: El Eduardo Gallardón se prepara
Tomás Bernardoni, de la reserva de Los Andes a Uruguay.
Nuevos horizontes.

Los Andes cedió a uno de los juveniles de la cantera Milrayitas a Uruguay

Este joven mediocampista granate, que firmó un contrato por un año con el equipo de Lomas de Zamora, cuenta con un importante recorrido en Reserva, aunque aún no debutó en el primer equipo de Lanús. Con contrato profesional desde 2024, solo una vez integró el banco de suplentes: lo hizo en el empate sin goles ante Defensa y Justicia por la fecha 24 del campeonato de la Liga Profesional de 2024.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clublosandes/status/2024985191869989110&partner=&hide_thread=false

Valdez Chamorro fue el último de lista y llegó para darle otra variante ofensiva al entrenador Leonardo Lemos. En la Reserva de Lanús, sumó 54 partidos, siete goles y dos asistencias, y ahora buscará ratificar estos números en el conjunto lomenses.

Todas las incorporaciones del Milrayitas

Con miras a la temporada 2026 de la Primera Nacional, Los Andes incorporó: el arquero Javier Bustillos; los defensores Julián Navas, Daniel Franco, Julián Rodríguez Vuotto y Peter Grance; los mediocampistas Valdez Chamorro, Francisco Funes, Sergio Ortiz, Tomás Díaz y Juan Manuel Vázquez; y los delanteros Tomás Blanco, Mario Galeano y Camilo Viganoni.

Temas
Seguí leyendo

Los Andes deberá esperar para ser sede de Copa Argentina: El Eduardo Gallardón se prepara

Los Andes cedió a uno de los juveniles de la cantera Milrayitas a Uruguay

Los Andes y Temperley, otra vez en la Selección Argentina

Reprogramaron los horarios de Banfield, Temperley y Los Andes

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Asi luce la nueva platea de Temperley.
Casa renovada.

Temperley inaugurará el domingo su nueva platea Edith Pecorelli

Las más leídas

Te Puede Interesar

Todos los vecinos de Lomas de Zamora podrán asistir a la mateada.
El 26 de febrero.

Se viene la primera mateada del año en Lomas de Zamora: camaradería, charla y festejos de cumpleaños