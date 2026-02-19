La cuenta pendiente que Los Andes necesita saldar el domingo

Los Andes necesita cortar una larga sequía de visitante.
Uno de los principales problemas que tuvo Los Andes a lo largo del 2025 se centró en sus magros números en condición de visitante, con una eficacia de apenas el 15 por ciento de los puntos, y por eso es algo a corregir en la nueva temporada de la Primera Nacional.
Por eso, en el inicio de la temporada, quiere cambiar la racha rápidamente y eso es lo que intentará conseguir este domingo en San Carlos de Bolívar cuando enfrente por primera vez en su historia a Ciudad Bolívar, en uno de los partidos validos de la fecha 2 de la zona A de la segunda categoría del fútbol argentino.
Los Andes, y su malaria de visitante
El ciclo de Leonardo Lemos está marcado por un contraste importante entre la performance en Lomas y la que obtuvo afuera del Gallardón. De local, con él en el banco de suplente, el Milrayitas construyó una fortaleza, fundamentalmente en su regreso a la Primera Nacional, lo que le permitió conservar la categoría con bastante tranquilidad.
En números, desde la llegada de Lemos, Los Andes consiguió en su casa 12 victorias, 8 empates y sufrió apenas cuatro derrotas, con una efectividad superior al 61 por ciento.
Sin embargo, esta fortaleza no la pudo trasladar a los partidos de visitante, donde la producción hasta el momento es muy inferior. Y los números son contundentes: apenas ganó dos partidos de los 23 que disputó lejos de Lomas de Zamora, con 15 derrotas y seis empates, con una eficacia de 17%.
El nuevo desafío para Leonardo Lemos
En esta nueva temporada, la clave para Los Andes será sostener sus buenos números en el estadio Eduardo Gallardón y mejorar su cosecha de visitante. Eso, justamente, es lo que le permitirá terminar más arriba de la tabla de posiciones y soñar con un puesto en el Torneo Reducido y la clasificación a la próxima edición de la Copa Argentina.
Por ende, tras el debut con empate frente Almirante Brown, el objetivo para el próximo partido ante Ciudad Bolívar será claro: ganar. Si lo consigue, corta una sequía de casi un año y renueva de las esperanzas en el inicio de una temporada de la Primera Nacional que pinta dura y pareja.