La cuenta pendiente que Los Andes necesita saldar el domingo

Uno de los principales problemas que tuvo Los Andes a lo largo del 2025 se centró en sus magros números en condición de visitante, con una eficacia de apenas el 15 por ciento de los puntos, y por eso es algo a corregir en la nueva temporada de la Primera Nacional .

La mala performance del Milrayitas afuera del estadio Eduardo Gallardón se refleja en un dato concreto: la última victoria de visitante fue en la fecha 4 ante Colegiales , en Munro, hace casi un año. Después de eso, acumuló cuatro empates y 11 derrotas.

Por eso, en el inicio de la temporada, quiere cambiar la racha rápidamente y eso es lo que intentará conseguir este domingo en San Carlos de Bolívar cuando enfrente por primera vez en su historia a Ciudad Bolívar , en uno de los partidos validos de la fecha 2 de la zona A de la segunda categoría del fútbol argentino.

El ciclo de Leonardo Lemos está marcado por un contraste importante entre la performance en Lomas y la que obtuvo afuera del Gallardón. De local, con él en el banco de suplente, el Milrayitas construyó una fortaleza, fundamentalmente en su regreso a la Primera Nacional, lo que le permitió conservar la categoría con bastante tranquilidad.

En números, desde la llegada de Lemos, Los Andes consiguió en su casa 12 victorias, 8 empates y sufrió apenas cuatro derrotas, con una efectividad superior al 61 por ciento.

guillermo pereira gol de los andes Guillermo Pereira anotó el gol del último triunfo de Los Andes de visitante. Prensa Los Andes.

Sin embargo, esta fortaleza no la pudo trasladar a los partidos de visitante, donde la producción hasta el momento es muy inferior. Y los números son contundentes: apenas ganó dos partidos de los 23 que disputó lejos de Lomas de Zamora, con 15 derrotas y seis empates, con una eficacia de 17%.

El nuevo desafío para Leonardo Lemos

En esta nueva temporada, la clave para Los Andes será sostener sus buenos números en el estadio Eduardo Gallardón y mejorar su cosecha de visitante. Eso, justamente, es lo que le permitirá terminar más arriba de la tabla de posiciones y soñar con un puesto en el Torneo Reducido y la clasificación a la próxima edición de la Copa Argentina.

Por ende, tras el debut con empate frente Almirante Brown, el objetivo para el próximo partido ante Ciudad Bolívar será claro: ganar. Si lo consigue, corta una sequía de casi un año y renueva de las esperanzas en el inicio de una temporada de la Primera Nacional que pinta dura y pareja.