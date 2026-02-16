El estadio de Los Andes será sede de un partido de Copa Argentina

Los Andes recibió una buena noticia para el estadio Eduardo Gallardón , ya que será sede un encuentro por Copa Argentina . El escenario recibió el visto bueno de los organismos de seguridad y se suma a los estadios del conurbano bonaerense para la disputa de uno de los partidos por los 32 avos de final en Lomas de Zamora.

Hace varios años que la dirigencia de Los Andes se encuentra en tratativas para albergar partidos de Copa Argentina. Ya lo hizo en el pasado con encuentros con la vieja forma de disputa del certamen, el cual incluía fases previas para los equipos de la Primera B, Primera C y Primera D. Los partidos en canchas neutrales siempre arrancaron a partir de los 32avos de final, o sea en el cuadro final.

Sin embargo, esta será la primera vez que el Eduardo Gallardón sea sede de un partido neutral, ya que los equipos que jugarán en Lomas de Zamora serán San Martín de San Juan y Deportivo Madryn el 25 de febrero desde las 19 en el estadio del Milrayitas.

El último partido de la Copa Argentina que se jugó en Lomas de Zamora fue el 8 de febrero de 2015 en la victoria del Milrayitas por 2-0 ante Fénix, con goles de Fernando Lorefice y Diego Galeano.

No fue la única vez. Antes de éste, hubo otros antecedentes que no son bien recordados por los hinchas de Los Andes, ya que en su cancha sufrió dos dura eliminaciones: la primera, en 2011, ante Deportivo Riestra cuando el hoy equipo de la Liga Profesional jugaba en la D y la otra, en 2012, ante Leandro N. Alem, también de la última categoría del fútbol argentino.

estadio de los andes El Eduardo Gallardón volverá a ser sede de la Copa Argentina.

El Eduardo Gallardón se suma a otros escenarios del conurbano bonaerense como sede de Copa Argentina

De esta manera, el estadio de Los Andes se suma a la lista de estadios del conurbano bonaerense que son sede de la Copa Argentina. Ya había ocurrido con el Florencio Sola de Banfield, el Alfredo Beranger de Temperley y el estadio Néstor Díaz Pérez de Lanús.

Además, las canchas de Platense, Defensa y Justicia, Arsenal de Sarandí y Deportivo Morón ya albergaron partidos del certamen más federal del país. Sin dudas, es una buena noticia para la institución lomense a la cual le ingresará un dinero extra a las arcas del club por ser parte de la organización del evento.