lunes 16 de febrero de 2026
¡Cachaca!

Marixa Balli se lució en MasterChef Celebrity pero recibió una fuerte advertencia

Tras una noche clave en MasterChef Celebrity, Marixa Balli logró destacarse con su plato y recibió elogios del jurado, aunque Germán Martitegui la ubicó.

Mientras se preparaba para presentar su plato, apareció la chicana de Turco Husaín, que le remarcó con ironía no haber negociado mejor su tiempo. Lejos de dejarlo pasar, Marixa le respondió con picardía: “Bueno, vos jugaste mal, muy malo”.

El éxito de Marixa Balli

El plato que llevó al frente, jabalí con croute, coliflor, uvas a la crema y salsa de pasas de ciruela, sorprendió al jurado. Emocionada, Marixa se sinceró frente a los chefs: “Hoy quiero decirles que me sentí por primera vez cocinera, no es una falta de respeto. Me sentí muy segura entendiendo cada paso”.

Germán Martitegui le dejó un consejo pensando en lo que viene dentro de la competencia: “El consejo que me aplico a mí mismo, porque vos los otros días te fuiste muy mal, con una devolución que no te gustó, al borde de cometer una locura. ¿Sabes lo que hago yo? El día que hay que controlarse es hoy, hoy no tenes que subirte tanto a los elogios así después no te afectan tanto las críticas”.

