Marixa Balli se lució en MasterChef Celebrity pero recibió una fuerte advertencia

Marixa Balli se lució en MasterChef pero recibió una fuerte advertencia.

Marixa Balli venía atravesando jornadas complicadas en MasterChef Celebrity (Telefe), marcada por devoluciones duras del jurado y varios tropiezos en la cocina. Por eso, la noche de “última chance” de este domingo fue clave para ella: sin haber conseguido ventajas en la subasta, le tocó enfrentar el desafío con una bondiola de jabalí y apenas 55 minutos para lucirse.

Mientras se preparaba para presentar su plato, apareció la chicana de Turco Husaín, que le remarcó con ironía no haber negociado mejor su tiempo. Lejos de dejarlo pasar, Marixa le respondió con picardía: “Bueno, vos jugaste mal, muy malo”.

El éxito de Marixa Balli El plato que llevó al frente, jabalí con croute, coliflor, uvas a la crema y salsa de pasas de ciruela, sorprendió al jurado. Emocionada, Marixa se sinceró frente a los chefs: “Hoy quiero decirles que me sentí por primera vez cocinera, no es una falta de respeto. Me sentí muy segura entendiendo cada paso”.

Germán Martitegui le dejó un consejo pensando en lo que viene dentro de la competencia: “El consejo que me aplico a mí mismo, porque vos los otros días te fuiste muy mal, con una devolución que no te gustó, al borde de cometer una locura. ¿Sabes lo que hago yo? El día que hay que controlarse es hoy, hoy no tenes que subirte tanto a los elogios así después no te afectan tanto las críticas”.

