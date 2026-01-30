Marixa Balli, tras cerrar su local: "Nunca vivimos una situación tan difícil"

Marixa Balli , mientras se luce en MasterChef Celebrity , tuvo que cerrar el local de su histórica marca de calzado e indumentaria Xurama en el barrio porteño de Flores, luego de casi 20 años de actividad. “Nunca vivimos una situación así tan difícil, nunca”, dijo.

En una extensa entrevista con Ángel de Brito en LAM , en América TV, la expanelista del ciclo fue sincera al explicar los motivos de su determinante decisión.

“No es momento... Yo no me encariño con las cosas. Amo Xurama, amo fabricar calzados, pero empecé también con el tema de los insumos. No tenés un precio fijo, hoy te dicen esto, mañana lo otro. No te llegaban a tiempo, el zapato se demora porque la base no se termina o porque no llegó tal cosa”, contó.

MARIXA BALLI TUVO QUE CERRAR SU LOCAL EN FLORES "No está la situación para invertir" "Nunca vivimos una situación tan difícil" "Tengo fe en que en algún momento todo cambiará” Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/uIPZ1KPoEc

Y siguió: “Flores es muy caro, muy caro. No el alquiler tanto, sino la renovación. Renovar. Entonces empecé a sacar cuentas, a preguntarme si quería invertir ese dinero que ya de entrada lo perdés”, explicó.

Marixa Balli habló del mal momento que atraviesa

Marixa Balli señaló que la situación se volvió aún más compleja durante el último año, marcada por la inestabilidad de los insumos y la inflación. “Yo manejo bien los números, me la paso haciendo números hace años. Entonces dije: ‘No, no es momento’”, aseguró.

Además, remarcó las particularidades del sector: demoras en materiales, feriados que frenan la producción y una cadena de proveedores golpeada por la caída del consumo. “El calzado es muy difícil, es un rubro muy especial”, resumió.

image Marixa Balli, en su local antes del cierre.

Consultada sobre si atraviesa el peor momento del sector, Marixa Balli fue contundente: “Nunca vivimos una situación así tan difícil, nunca. Y ver a mis fabricantes, que fabrican para grandes marcas también, verlos tan deprimidos, tampoco me pasó. Muchos han cerrado”.

El impacto también se siente en el barrio: “Hay muchos colegas que están cerrando en Flores, locales impresionantes, y lo estuvimos hablando”, comentó