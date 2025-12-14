Marixa Balli reveló por primera vez el motivo por el que no pudo ser mamá

En un gran momento profesional, entre su labor en la Radio Pop junto a Lizy Tagliani , su presencia en MasterChef Celebrity y el crecimiento de su marca Xuram, Marixa Balli decidió abrir una puerta poco conocida de su vida íntima.

En diálogo con la revista Pronto, la participante del reality se sinceró sobre por qué no llegó a casarse ni a convertirse en madre biológica. Durante la entrevista, le preguntaron: “¿Nunca fue un objetivo para vos casarte, tener hijos y formar una familia?”.

A lo que Marixa Balli respondió sin dudar: “Sí, siempre tuve esa ilusión de casarme y de tener hijos. Pero bueno, no se dio. Lo de casarme, la verdad es que todas las oportunidades que tuve fueron de muy joven y uno siempre piensa que la juventud dura para toda la vida”.

La artista recordó cómo su carrera tomó prioridad en aquellos años: “Eso lo pensás cuando sos jovencita. Entonces, prioricé mi laburo y no el casarme. Y tener hijos siempre quise pero después de mi accidente lamentablemente no pude. El accidente me dejó huellas importantes en el cuerpo y, si bien me dejó viva, también me quitó un montón de cosas y un montón de ilusiones”, confesó con total honestidad.

Marixa Balli sobre su participación en MasterChef Celebrity

El periodista le comentó que desconocía esa consecuencia del accidente. Ella entonces reveló que hablar del tema forma parte de un proceso personal: “Porque nunca lo dije y ahora empecé a decirlo porque ya estoy sin filtro y de a poco voy largando cosas. De a poquito me voy soltando con algunas cosas”, expresó.

Desde un presente en el que no está en pareja y se encuentra enfocada en su trabajo, Marixa admite que atraviesa un momento de gran sensibilidad: “Estoy más sensible y me doy cuenta de eso por las cosas que me pasan también en MasterChef Celebrity. ¿Viste que estoy con más sensibilidad? Me emociono y tiene que ver con un montón de cambios míos internos, que hacen que deje de mostrar esa coraza que en el fondo tengo. Ahora muestro un poco más lo que me pasa por dentro”.