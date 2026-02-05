Se pudrió todo entre Esteban Mirol y Marixa Balli: "Estoy caliente como una pava, ¡qué caradura!"

Un lapidario Esteban Mirol se presentó anoche en el piso del programa Lam que conduce Ángel De Brito en América TV. El periodista destrozó a Marixa Balli ante su defensa hacia la industria textil y aseguró que la morocha se victimiza y la acusó de comprar su vestuario en el exterior del país.

Pero, ¿de dónde surge el enojo de Mirol contra Balli? En las últimas horas la ex angelita, hizo un descargo sobre los dichos del ministro Luis Caputo respecto a la industria textil que generó una verdadera polémica. Por tal motivo, entre las acusaciones más relevantes, el periodista no dudó en criticarla y aseguró que se estaba “victimizando”.

Mirol comenzó su descargo a través de varios mensajes que le envío a Ángel de Brito. Ya en el piso de Lam, el periodista puso en tela de juicio el enojo de la ex angelita que está en pleno remate de sus prendas porque piensa cerrar sus negocios de indumentaria y zapatos. Por eso, Mirol hizo su descargo y señaló las históricas prácticas del rubro de la ropa, sobre todo en zonas como La Salada y Flores, donde Balli tenía sus locales de ropa.

“Estoy caliente como una pava. Qué caradura tu ex angelita Marixa Balli hablando del tema indumentaria. Conozco bien del tema porque dedico buena parte de mis redes sociales a la defensa del consumidor. Hacele una nota en la casa y que muestre el vestuario. Debe oler a freeshop y a Miami”, sentenció en uno de los mensajes que le envió al conductor de Lam.

También se animó de tildar de hipócrita a Marixa: “El que puede viajar se compra afuera. Y, el que no puede, los colegas de Marixa ya no los pueden cagar porque están Shein y Temu. Donde ella vendía, es decir, La Salada y Flores, compraban ropa por dos pesos a familias de bolivianos que fabricaban encerrados en un cuarto y luego la vendían en 20 pesos a revendedores que iban al interior a cagar a la gente cobrándoles el doble”.

“Todos los laburantes en negro. No pagan un mango de impuestos. ¿Qué se hacen las víctimas?”, denunció furioso Mirol. Al tiempo que concluyó letal: “No cierran por Caputo (al que no defiendo ni loco), cierran por incompetentes. Se cansaron de maltratar a los consumidores pobres. ‘Ofensa’, doña Marixa, es lo que vos y los comerciantes le hicieron al consumidor”.

Esteban Mirol fue atacado por las angelitas

Ante tanto descargo contra Balli, las angelitas comenzaron a opinar del tema y Mirol terminó discutiendo con Laura Ubfal que lo tildó de "ridículo".

Por otra parte hasta el panelista del ciclo de América, Pepe Ochoa se fue del piso para hacer su descargo contra Mirol desde el camarín al no soportar los exabruptos del periodista y lo acusó de "altanero" y de ingresar al estudio con una actitud "violenta".

"Aguante Marixa, aguante la Cachaca", cerró Ochoa que no soportó las opiniones de Mirol.

Ángel De Brito publicó los mensajes que le envió Mirol