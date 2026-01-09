El picante cruce entre Yanina Latorre y el Turco Husaín en MasterChef Celebrity

En Masterchef Celebrity se produjo un picante careo entre el Turco Husaín y Yanina Latorre . Es que, el participante expresó su descontento de encontrarse con la periodista en las cocinas de Telefe , y no dudó en decírselo en la cara.

El participante se acercó a la cocina de Yanina Latorre , quien comentó: “Estas calladito, te hiciste mucho el canchero afuera”. A lo que el exfutbolista afirmó que conoce a una expareja suya, pero la periodista negó que fuese cierto.

Se las trae. Cómo fue el picante debut de Yanina Latorre en MasterChef Celebrity

Wanda Nara aprovechó para ir a la cocina del Turco y charlar con él sobre la nueva compañera. Sin dudarlo, el exfutbolista afirmó que no le tiene miedo a Yanina Latorre y le contó que salió con un amigo suyo.

“Sos más chimentero que la que tenes atrás”, expresó la conductora sorprendida y el participante afirmó: “Si yo trabajara en un programa… soy muy caro porque sé mucho”. Wanda Nara sumó a la conversación a Yanina: “Acá hay alguien que tiene mucha data de vos”.

Sin dudarlo, la periodista negó la información que cuenta el Turco y explicó que seguro se está confundiendo con su hermana. “Porque sale de acá y es un mono con escopeta. Yo tengo códigos, ya le hubiese dicho de todo, pero me reservé”, disparó el Turco.

WshmSeIy Yanina Latorre en MasterChef Celebrity.

“Te digo algo Turco, espero que estés limpito porque sale de acá…”, expresó la conductora y el Turco afirmó: “Ya lo comprobé… Obvio que estoy limpio, por eso lo dije”.

Entonces Wanda Nara fue a hablar con Yanina Latorre y le dijo en la cara que Husaín fue el que juntaba firmas para que no se pudiera sumar Yanina al programa.

“Es porque yo sé mucho de él, pero a los jugadores de fútbol nunca los incendio, un código de botinera, me caen bien”, aclaró Yanina Latorre.