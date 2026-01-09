sábado 10 de enero de 2026
9 de enero de 2026
El picante cruce entre Yanina Latorre y el Turco Husaín en MasterChef Celebrity

Yanina Latorre y el exfutbolista sacaron los trapitos al sol en en una charla en las cocinas de MasterChef Celebrity y Wanda Nara le echó más leña al fuego.

El Turco Husaín, Wanda Nara y Yanina Latorre en MasterChef Celebrity.&nbsp;

El participante se acercó a la cocina de Yanina Latorre, quien comentó: “Estas calladito, te hiciste mucho el canchero afuera”. A lo que el exfutbolista afirmó que conoce a una expareja suya, pero la periodista negó que fuese cierto.

Wanda Nara aprovechó para ir a la cocina del Turco y charlar con él sobre la nueva compañera. Sin dudarlo, el exfutbolista afirmó que no le tiene miedo a Yanina Latorre y le contó que salió con un amigo suyo.

Yanina Latorre se picanteó con el Turco

“Sos más chimentero que la que tenes atrás”, expresó la conductora sorprendida y el participante afirmó: “Si yo trabajara en un programa… soy muy caro porque sé mucho”. Wanda Nara sumó a la conversación a Yanina: “Acá hay alguien que tiene mucha data de vos”.

Sin dudarlo, la periodista negó la información que cuenta el Turco y explicó que seguro se está confundiendo con su hermana. “Porque sale de acá y es un mono con escopeta. Yo tengo códigos, ya le hubiese dicho de todo, pero me reservé”, disparó el Turco.

Yanina Latorre en MasterChef Celebrity.

“Te digo algo Turco, espero que estés limpito porque sale de acá…”, expresó la conductora y el Turco afirmó: “Ya lo comprobé… Obvio que estoy limpio, por eso lo dije”.

Entonces Wanda Nara fue a hablar con Yanina Latorre y le dijo en la cara que Husaín fue el que juntaba firmas para que no se pudiera sumar Yanina al programa.

“Es porque yo sé mucho de él, pero a los jugadores de fútbol nunca los incendio, un código de botinera, me caen bien”, aclaró Yanina Latorre.

