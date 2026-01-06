martes 06 de enero de 2026
Hasta pronto.

Cómo fue la despedida de Sofi Martínez de MasterChef Celebrity

Sofi Martínez es la nueva eliminada de MasterChef Celebrity por decisión del jurado del ciclo de Telefe y luego de una fallida preparación de mollejas.

Sofi Martínez dejó MasterChef Celebrity.

Sofi Martínez dejó MasterChef Celebrity. 

Luego de debatir entre los chefs, Donato de Santis hizo pasar al frente a Sofía Gonet, la Joaqui y Evangelina Anderson, y comentó: “Qué trío, tres mujeres power, pusieron todo hoy para demostrar a ustedes mismas que pueden hacer platos ricos, que abren la puerta para que ustedes sigan la próxima semana”.

Maxi López reside en Ginebra, Suiza, junto a su pareja, Daniela Christiansson
Las lágrimas de Maxi López luego abandonar MasterChef Celebrity
Wanda Nara en medio de Ian Lucas y Evangelina Anderson. 
El sugerente comentario de Eva Anderson a Ian Lucas en MasterChef Celebrity
Entonces, Germán Martitegui llamó al Turco Husaín y Marixa Balli, quienes pasaron al frente abrazados. “Dos platos interesantes. Sigan así, el estudio y la práctica los van a llevar adelante, piensen en la final”, afirmó el chef, confirmando que ambos siguen una semana más en competencia.

La eliminación de Sofi Martínez

Finalmente, llegó el momento en que Damián Betular llamó al frente a Miguel Ángel Rodríguez, Ian Lucas y Sofi Martínez, y afirmó que son tres platos que tuvieron cosas que no cerraron. “Ian, una semana más, podes volver a tu estación”, anunció el pastelero.

“Son dos participantes que, con algunos traspiés, progresaron un montón. Nos costó ponernos de acuerdo, pero nos pusimos de acuerdo y uno de ustedes abandona la competencia”, compartió Betular. Tras la pausa, el jurado confirmó: “El participante que abandona Masterchef Celebrity es Sofi”.

Sofi Martínez dejó las cocinas de MasterChef Celebrity en Telefe.

La emoción de Sofi Martínez

Cuando escucharon la noticia, Miguel Ángel abrazó a Sofi y ella le confesó que el corazón le estaba latiendo muy fuerte. Entonces, Donato le dijo unas palabras: “Sos una gran profesional. Todos los que pasan por Masterchef dejan una huella y vos no sos una excepción”. “Nos diste unos platazos increíbles, te queremos mucho, gracias por venir a Masterchef, ésta es tu casa”, expresó Damián.

Mientras que Germán compartió: “Fue muy lindo tenerte acá, las primeras semanas pensaba que te estabas por ir todo el tiempo. Sos muy deportiva, competitiva sanamente y fuiste ganando semana a semana tu lugar. Creo que vos ganaste y la gente ganó porque te conoció”.

Para despedirla, Wanda destacó que Masterchef mostró la Sofi real en Telefe. “Fue un viaje de egresados estar con ellos”, dijo Sofi tras despedirse de Wanda y de sus compañeros.

