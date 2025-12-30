martes 30 de diciembre de 2025
Las lágrimas de Maxi López luego abandonar MasterChef Celebrity

Maxi López dejó MasterChef Celebrity para viajar a Europa y acompañar a su esposa en el nacimiento de la segunda hija de ambos.

Maxi López reside en Ginebra, Suiza, junto a su pareja, Daniela Christiansson

Wanda Nara llamó a su ex para que tomara la palabra en el centro del estudio donde se encuentran las cocinas más famosas, y todos los participantes se sorprendieron por lo que estaba sucediendo.

“Se me terminó el tiempo. Me están esperando, así que tengo que viajar”, fue lo primero que comunicó López, haciendo alusión a que debe volver a Ginebra, Suiza, lugar en donde vive con su comprometida, Daniela Christiansson, que está embarazada.

Cuando todo era tristeza, Maxi López metió un "pero" y les trajo tranquilidad a sus compañeros del certamen de Telefe que lo apodaron el presidente: “Voy a volver”.

La decisión de Maxi López para dejar MasterChef Celebrity

“La decisión está tomada y tengo que irme. Tengo que acompañar a Daniela en Europa. Vuelvo después de unas semanas para estar de nuevo con mi familia de Masterchef”, expresó el ex de Wanda Nara en la entrevista del programa.

Maxi se puso a llorar cuando recibió el regalo que Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui tenían preparado para él: un pequeño delantal de bebé como los del programa para Lando, su segundo hijo con Daniela que está próximo a venir al mundo.

Maxi López dejó MasterChef Celebrity.

Maxi López volverá a Masterchef Celebrity siempre y cuando sus reemplazos lo mantengan dentro de la competencia. “Todo esto me da más fuerzas para volver”, aseguró el exfutbolista tras el regalo que recibió de sus compañeros.

Maxi López reside en Ginebra, Suiza, junto a su pareja, Daniela Christiansson, y su hija pequeña, Elle. La modelo sueca está embarazada de Lando.

