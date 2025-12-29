lunes 29 de diciembre de 2025
29 de diciembre de 2025
¡Ups!

El plato "inadmisible" de Momi Giardina en MasterChef Celebrity

Momi Giardina fue a parar a la Gala de Eliminación de MasterChef Celebrity, en Telefe, de manera inmediata luego de la preparación de un plato típico de Nepal.

Momi Giardina en MasterChef Celebrity. 

“Les voy a ser sincera, yo que ustedes no lo probaría. Me inmolo por ustedes, yo tampoco los pruebo”, anunció a Momi Giardina ante el jurado, por lo que Wanda Nara la corrigió explicándole que entonces no se estaría inmolando si no los come.

Germán Martitegui fue el primero que se animó al tratar de cortar la masa en MasterChef Celebrity y señaló que estaba todo crudo. “¿Ustedes tienen ART?”, preguntó Momi. La salsa fue lo único que probaron, que estaba muy especiada y hasta le provocó un escalofrío a Donato de Santis.

El fallido plato de Momi Giardina en MasterChef Celebrity

“Yo creo que tiempos excepcionales requieren medidas extremas”, dijo Germán Martitegui antes de sacar un delantal negro de abajo de la mesa para dárselo directo a Momi Giardina.

“¡No, esto es una de las injusticias más grandes que me tocó vivir!”, expresó Momi con sarcasmo mirando a sus compañeros, por lo que Martitegui le pidió que los mire a los ojos cuando agarre el delantal. “Se ha hecho justicia”, agregó el chef.

Momi Giardina, con delantal negro.

Momi Giardina dijo que era inadmisible lo que le estaba pasando, y Donato le contestó, a modo de retruque, que su plato también era inadmisible.

El delantal negro que recibió Momi significa que fue a parar a la décima Gala de Eliminación de la cuarta temporada de Masterchef Celebrity Argentina.

