La respuesta de Matías Mariotto a Facundo Sanguinetti: qué dijo el presidente de Banfield

La palabra del presidente Matías Mariotto sirvió para calmar las aguas. En Banfield se viven días convulsionados en el inicio de la pretemporada. Otra vez las deudas son moneda corriente en el Taladro , lo cual dificulta el presente y complica de cara al futuro.

Según el medio partidario, Noticias de Banfield , el arquero Facundo Sanguinetti iba a intimar al club por pagos adeudas que incluían primas, vivienda y traslados. Además, señalaron que el uno iba a dar un plazo de dos días a la institución para que se deposite el dinero adeudado y no se iba a presentar hasta que no se solucione el inconveniente.

A su vez, existía la posibilidad de que Sanguinetti abandone la institución en condición de jugador libre.

Hasta el 31 de diciembre los dirigidos por Pedro Troglio realizarán trabajos de acondicionamiento y a partir del 2 de enero empezará la parte más fuerte de la pretemporada en Luis Guillón.

No hubo caras nuevas en cuanto a refuerzos que pueda llegar a sumar el Taladro, algo complicado que suceda debido a las inhibiciones. Hubo ausencias, como la de Julio Furch que ya fue anunciado como nuevo refuerzo de Deportivo Winifreda, equipo que milita en la Liga Regional Pampeana.

Gino Santilli, Federico Medina (ambos en Cerro Largo de Uruguay) y Lautaro Villegas (Tristan Suárez) regresaron de sus respectivos préstamos y serán tenido en cuenta por el entrenador de Banfield. Además, Mateo Mendizabal y Marcos López realizarán su primera pretemporada con el plantel de Primera División.

De todos modos, la palabra más esperada por estos días era la del presidente Matías Mariotto. En diálogo con Diario La Unión, el mandamás del Taladro aseguró: "Sanguinetti ya intimó y ya se le pagó".

Aclarada la situación, Sanguinetti ya se presentó a los entrenamientos en el predio de Luis Guillón y continuará siendo jugador de Banfield despejando todos los rumores acerca de su alejamiento.

banfield entrenamiento El plantel de Banfield entrena en el predio de Luis Guillón.

¿Otros jugadores de Banfield reclaman pagos adeudados?

Según confiaron a Diario La Unión, la dirigencia de Banfield estaba atrasada en los pagos con Lautaro Ríos y Rodrigo Auzmendi. De todos modos, a estos dos futbolistas ya se les abonó lo adeudado.

El que no seguirá en Banfield es Gonzalo Ríos, mediocampista que debe volver a Independiente Rivadavia de Mendoza, club dueño de su pase. Desde el Taladro no pudieron ejecutar la opción de compra (era de 1 millón 200 mil dólares a mitad de año y de 1 millón 500 mil dólares por el 80 por ciento de su pase).

Hace unos días, el presidente de la lepra mendocina Daniel Vila comentó que a Alfredo Berti, el entrenador del equipo y su cuerpo técnico les interesa el futbolista. Cabe señalar que el conjunto mendocino jugará la Copa Libertadores en el 2026.

El mediocampista ofensivo se encuentra de vacaciones en México y ya no volverá a vestir la camiseta de Banfield. También, tiene una propuesta del Barcelona de Ecuador, por lo que deberá decidir donde continuará su carrera.