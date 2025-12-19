Qué dijo Matías Mariotto sobre las inhibiciones en Banfield

El presidente de Banfield en la Asamblea Anual y Ordinaria en el Microestadio 110 años.

En Banfield se desarrollaron las Asambleas Ordinaria y Extraordinaria en el Microestadio 110 años , donde se aprobaron la memoria y balance del período Julio 2024 a Junio 2025. Con cerca de 200 socios presentes, los temas que se trataron fueron: inventario de los períodos 2024-2025, evaluación de la actual gestión y las inhibiciones que pesan sobre el club.

En este último punto, hizo un foco especial el presidente Matías Mariotto, quien detalló las seis inhibiciones que pesan sobre el club. Es un tema muy importante porque la dirigencia debe levantarlas para poder contratar refuerzos.

Mercado de pases. Rodrigo Auzmendi, delantero de Banfield, en la órbita de dos clubes rusos

El camino del Taladro y el Granate. Cómo será el fixture de Banfield y Lanús en el Torneo Apertura 2026

El presidente de Banfield fue el encargado de alzar la voz y brindar un informe detallado sobre las inhibiciones que pesan sobre Banfield. En total son seis las inhibiciones activas: la del Necaxa de México por Milton Giménez , la del Atlanta United por Erik López , la de Independiente del Valle por Joaquín Pombo , la de Racing de Uruguay por Agustín Alaniz, la deuda con Insua Group y las multas de la FIFA por los pagos pendientes de los pases de Luis Mago y Nicolás Sosa Sánchez al León de México.

A propósito, Mariotto sostuvo: "Confiamos en que podemos levantar estas inhibiciones este mercado de pases" . Y apuntó: "A partir de marzo recuperamos los pagos de la televisión y vamos a poder vender para sanear administrativamente".

Toda esta situación provoca que Banfield siga lidiando con varias deudas internacionales que le imposibilitan tener una estabilidad económica y financiera, lo cual complica el panorama de cara al futuro deportivo e institucional.

Embed Anoche en el Microestadio 110 Años, se desarrollaron las y en las cuales se aprobaron la memoria y balance del período Julio 2024 a Junio 2025.



Gracias a los más de 195 socios que se acercaron a participar. pic.twitter.com/b4YZ7fWqRl — Club A. Banfield (@CAB_oficial) December 19, 2025

Las consultas de los socios de Banfield hacia Mariotto

Otro de los temas recurrentes de la Asamblea fueron las preguntas de los cerca de 200 socios que se acercaron al Microestadio 110 años. En reiteradas oportunidades, los socios presentes consultaron por acciones contra la Comisión Directiva anterior.

La respuesta de Matías Mariotto fue categórica: "En marzo se cerró la auditoría y no arrojó irregularidades", aseguró el mandamás del Taladro.

En consecuencia, el balance terminó siendo aprobado. Con un total de 197 firmantes en la Asamblea Ordinaria (Ejercicio N° 121 período 01/07/24 al 30/06/25).