El artista Martín Alvarado recibió una camiseta de Banfield con mucha historia

El músico se fue con el regalo de la camiseta del Club Banfield que le hizo un joven del público presente.

Tras una espectacular presentación del cantante Martín Alvarado en el Castillo de Sandro en CABA, un joven le acercó al artista un sorpresivo regalo: una camiseta del Banfield, justo en el día en que el Taladro se consagraba campeón del Torneo Apertura 2009, hace 16 años.

El momento que el artista de nivel internacional vivió con mucha emoción fue este fin de semana y así lo relató el mismísimo Alvarado: "Yo canto canciones y entre tema y tema siempre digo que soy hincha del equipo más importante del mundo y de Argentina, Banfield, y en esta presentación un chico joven saltó a decirme que tenía una camiseta de Maximiliano "Menchu" Bustos , quien fue mediocampista del equipo campeón 2009, algo que me sorprendió gratamente".

El show continuó luego de ese episodio, pero Alvarado como todo fanático el club de sus amores no se olvidó lo que el joven del público le había prometido. "En un momento del show me dijo que iba a ver si podía ir a buscar la camiseta, pero yo seguí cantando y al final le pregunté: ¿'y la camiseta'?".

El chico del público no lo dudó, se levantó de su lugar -a pesar que tiene problemas motrices-, y fue en busca de la preciada camiseta. "Cuando estaba saliendo después del show me lo cruzo y me da la camiseta y lo que más me emocionó que esto sucedió pasada la medianoche y eso implica que me la entregó justo en el día en que se conmemora el aniversario del último campeonato que Banfield obtuvo en Primera División, así que fue una gran causalidad", detalló sobre este sábado 13 de diciembre, una fecha más que importante para todos los hinchas el Taladro.

Una camiseta que guarda la historia de Banfield Campeón

Aunque el artista dijo que no conoce al joven de la camiseta de Banfield, para él fue un momento que va a recordar siempre, sobre todo por la fecha y porque esa casaca era de un jugador que salió campeón en 2009.

La historia del joven es muy emotiva porque contó que sufrió una golpiza hace 17 años que lo dejó postrado por muchos años, pero logró recuperarse. Actualmente tiene una discapacidad motriz en los miembros inferiores por lo que se maneja con asistencia de un trípode.

9edcf818-0c4a-425e-b0bb-a1ac5f1315e8 La "causalidad", según Alvarado fue que le regalaran la camiseta de un jugador que estuvo en el equipo del Banfield campeón.

Un recital lejos de Lomas, pero con detalles banfileños

El encuentro se dio en el Castillo de Sandro en CABA, el cual ha sido declarado de interés cultural por la Legislatura Porteña y es un dato que no es menor porque Roberto Sánchez vivió gran parte de su vida en Banfield y ese espacio ha ido creado en homenaje al recordado cantante.

Por eso, todo se dio lejos de Lomas, pero en un ambiente cargado de detalles banfileños y en el marco de un recital plagado de canciones del artista que ha recorrido el mundo expresando lo mejor de la música popular. Alvarado interpretó un repertorio completo de canciones propias acompañado por el percusionista Mariano Lafourcade abriendo la noche del grupo "Andá pa' Jazz".

El artista asegura que se siente un 'hijo adoptivo' de Lomas ya que siempre resalta su fanatismo por Banfield y además es socio del club. "He escrito tres canciones bastante reconocidas entre los futboleros: 'Soy de Banfield' y dos temas dedicados al ídolo, José Luis "Garrafa" Sánchez que se llaman Tema de Garrafa y Dios precisaba un diez y además paso mucho tiempo en Banfield, el barrio donde me gustaría vivir alguna vez".