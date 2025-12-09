Una ferretería de Banfield cumplió 50 años de historia y lo festejó con los vecinos

Un comercio con 50 años de historia en el mismo lugar y manteniendo el mismo rubro es algo inusual en los tiempos actuales. Por eso, la "Ferretería Mar-Cla", ubicada en la esquina de Armesti y Nahuel Huapi en Banfield festejó a lo grande su cumpleaños junto a los vecinos y clientes.

Claudia Citera (56) es la hija de la pareja que fundó la ferretería aquel 8 de diciembre de 1975 y fue quien contó la historia del local: "Mis padres siendo un matrimonio muy joven se iniciaron en este rubro de la ferretería. Compraron esa esquina donde había un terreno baldío y construyeron ladrillo sobre ladrillo. Todavía recuerdo a mi papá haciendo las veces de albañil poniendo cada ladrillo".

Tanto Lidia Campoy (75) como Genaro Citera (80) que son los fundadores de la ferretería estuvieron presente en el festejo que se realizó ayer. El local ahora lo atiende Claudia junto a su marido Guillermo Silvero y a Gustavo que es un empleado del negocio. Seguir la tradición familiar siempre fue un objetivo que se fue dando, pero aseguraron que nunca fue una obligación. "Mi marido se incorporó a trabajar con nosotros en 1995, después de casarnos. Pero, mi hermano Marcelo se abrió camino creando otro emprendimiento", contó Claudia, quien agregó que el nombre de la ferretería lo pusieron sus padres en honor a los nombres de sus dos hijos: Marcelo y Claudia (Mar-Cla).

Claudia y su marido Guillermo que hoy están a cargo del local, tienen 3 hijos: Lucas , Federico y Matías , que ahora son profesionales (Licenciado en Administración, Ingeniero Civil y Licenciado en Letras, respectivamente), pero de chiquitos aprendieron el oficio y trabajaron en la ferretería mientras estudiaban. "Hoy en día nos ayudan cada vez que los necesitamos", señaló la mamá orgullosa.

Porqué se eligió el rubro ferretería

Si bien los fundadores de Mar-Cla sabían que en esa esquina querían poner un negocio, cuando se les consulta sobre el porqué eligieron el rubro de la ferretería vuelve a aparecer la historia y la tradición familiar. "Mi abuelo materno: José Campoy tenía un corralón y ferretería cerca del cementerio de Lanús (que actualmente sigue vigente a cargo de mi tío). Se llama 'Casa Campoy' y como mi papá era tornero y trabajaba en una fabrica cuando conoció a mi mamá siempre soñó con independizarse y fue así que con la ayuda de mi abuelo y también los conocimientos de mi mamá que trabajaba con su papá en el local de Lanús, lograron fundar su propio local", explicó Claudia sobre el nacimiento de la ferretería que nunca cerró sus puertas en estos 50 años.

La historia del local tiene muchas anécdotas, vecinos de esos históricos que aún siguen siendo clientes fieles y entre tantos recuerdos, destacaron el avance porque lo que comenzó como una simple ferretería, luego se fue diversificando y hoy Mar-Cla también se dedica a la venta de sanitarios, productos de electricidad, pinturas y bazar.

"Pasamos por todo, pero siempre se sostuvo el negocio. Recuerdo que ni en pandemia paramos porque fue uno de los rubros con autorización para abrir y fue un momento en que trabajamos un montón porque la gente estaba en sus casas y se pusieron a hacer arreglos", contó la actual responsable del local de Banfield.

Cómo fue el festejo de los 50 años en la esquina histórica de Banfield

Para el gran cumpleaños arreglaron la fachada de la ferretería y convocaron a todos los vecinos-clientes. "A cada uno le entregamos un cupón porque hicimos sorteos de varios productos de la ferretería: mesa y sillas de jardín, reposeras, ventilador, set de herramientas, taladro y hasta una bordeadora", recalcó Claudia que también aseguró estar muy emocionada porque los recuerdos la invadieron durante la jornada.

También hubo torta, soplaron las velitas en familia y convidaron gaseosa a todos los que se acercaron para la celebración de las cinco décadas. "Todo fue muy emotivo, no sólo estuvimos conmovidos nosotros, muchos vecinos se emocionaron, y sobre todo con la sorpresa del discurso de mis hijos que fue hermoso", compartió Claudia, quien además destacó que no es casualidad la inauguración justo un 8 de diciembre, el Día de la Virgen: "Por la fe en Dios y en nuestra Madre del cielo que nos sostiene seguimos adelante tantos años".

Personalmente, Claudia no dejó de agradecer y de sentirse muy emocionada: "Me conmovió el cariño y el reconocimiento de la gente, los que te dicen 'yo te conocía de chiquita cuando estabas tras el mostrador', me llegó mucho el abrazo de la gente, porque al ser un negocio de barrio, nosotros sabemos mucho de sus historias, sus problemas y alegrías".

Sobre el futuro, los actuales responsables del local sostuvieron que es es muy difícil sostenerse por la situación actual del país y que no piensan en un futuro muy lejano, sino que se encomiendan a lo que suceda. "Siempre quisimos que nuestros hijos estudiaran y concreten su vocación, ellos siempre están y creo que es deseo se ellos continuar con la tradición familiar. Tal vez lo hagan, pero es muy probable que encuentren una forma distinta de administrar el negocio".

Los mensajes, los saludos de los vecinos siguen sorprendiendo a esta familia que hoy está más vigente que nunca. "Quiero agradecer y destacar a esos vecinos históricos. A la señora Carmen de más de 80 años, a Cristina que vive frente a la ferretería, al colegio y la Parroquia Santa María Goretti que también es parte de nuestra historia. Hoy vino el señor González de 93 años que se ganó un ventilador y nos dijo que lo hicimos emocionar", rescató Claudia a sus clientes que sin ellos no podrían seguir adelante.

Mirá las mejores imágenes del gran cumpleaños

Diseño sin título (4) Los fundadores de la ferretería junto a la heredera del negocio, Claudia y su marido Guillermo.

Diseño sin título (5) Todas las generaciones presentes en el cumpleaños.

374b20af-caa7-47da-920f-8cbf7e62fe80 Cortaron la calle para presenciar el cumpleaños y participar de los sorteos.