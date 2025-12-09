Exalumnos de la Escuela Normal Antonio Mentruyt de Banfield celebraron 45 años de egresados

Un grupo de exalumnos de la Escuela Normal Antonio Mentruyt de Banfield se reunieron para festejar los 45 años de egresados : el encuentro por el aniversario, que estuvo cargado de anécdotas, risas y emoción, donde los protagonistas aprovecharon la ocasión para reencontrarse y despedir el año reviviendo una de las mejores etapas de la vida.

Mariano Ulicki , exalumno de la actual Escuela Normal Superior Antonio Mentruyt, fue parte de la reunión que se llevó a cabo en un restaurante de Banfield, donde más de 50 exestudiantes de la promoción 1980 de la institución asistieron a una velada que estuvo marcada por la alegría y el reencuentro .

“La noche estuvo marcada por un clima festivo , comiendo, charlando sobre la vida y escuchando música de la época. Muchos nos vimos después de varios años, pero al hablar nos dábamos cuenta que era como si nunca hubiese pasado el tiempo”, reveló Ulicki, aún con emoción por lo vivido.

“En 1980, la escuela tenía ocho cursos que culminaban sus estudios, entre los turnos mañana y tarde. En esta juntada por los 45 años tuvimos representantes de casi todas las divisiones: muchas personas vinieron desde diferentes puntos del país, lo cual fue increíble”, acotó quien fue vicedirector de la institución situada en Manuel Castro 990.

e8aa4d86-0ad7-4e0f-8b74-071a9fe896b6 La reunión se hizo en un restaurante de Banfield.

La idea de las juntadas surgió cuando cumplieron las primeras dos décadas de egresados. A partir de allí lo repitieron cada cinco años, salvo en 2020 que no pudieron celebrar debido a la pandemia por Coronavirus.

En 2030, el grupo cumplirá 50 años de haber culminado los estudios secundarios. Indefectiblemente, este hito que sucederá ya es tema de conversación entre los protagonistas de la historia. “Ojalá que las autoridades de la escuela nos permitan festejar en la propia institución, cinco décadas de egresados no se cumplen todos los días”, concluyó Mariano.