Tiene 12 años, es de Banfield, ahorró para comprar una impresora 3D y crear su emprendimiento

Este sábado a las 16 en Banfield Este estará haciendo una demostración en vivo.

Desde temprana edad que Ciro emprende y va a presentar su proyecto en una feria barrial de Banfield.

Desde que Ciro Joaquín Boggiano era muy chico buscaba distintos proyectos. Pero, hace unos meses atrás, el vecino de Banfield de apenas 12 años decidió ahorrar para comprar una impresora 3D y comenzar a crear su propio emprendimiento, el cual presentará en sociedad, este sábado en la Feria Artesanal del Vivero Los Tilos .

La mamá de Ciro, Jimena Iglesias comentó como surgió en su hijo la idea de adquirir la impresora 3D: "Todo comenzó unos meses atrás cuando fuimos al evento que se hizo por el Aniversario de Banfield donde vio a unos chicos que estaban mostrando ese tipo de impresión y ahí me dijo que quería comprar una de esas impresoras".

A partir de ese momento, Ciro comenzó a informarse sobre el tema, miraba tutoriales y muchos videos sobre como se utilizaban las impresoras 3D. Puso mucho empreño en ahorrar y logró juntar el dinero gracias al Día del Niño y su cumpleaños.

"Lo que más me gusta es poder crear con la impresora. Comenzar un trabajo desde cero y lo más lindo es ver el producto terminado tal o mejor que lo imaginaste", aseguró Ciro sobre su nuevo emprendimiento que hasta ya cuenta con cuenta de Instagram en @printer.3d.cb

Lo que comenzó con un hobby, cada día se hizo más importante y hasta comenzó a crear para amigos, familias y allegados que le comenzaron a hacer pedidos. "Cuando arrancó a recibir pedidos, me propuso anotarse en una feria y como justo se estaba organizando la iniciativa del Vivero Los Tilos, hablé con Tamara que es quien organiza y enseguida me dijo que sí", detalló Jimena que va a acompañar a su hijo este sábado a partir de las 16 en Melo al 900 donde cada año se realiza una de las ferias más reconocidas de Banfield.

Además de vender sus productos en 3D, Ciro va a estar haciendo una demostración especial sobre el funcionamiento de estas impresoras. "Nos van a dar un puesto especial para que mi hijo pueda enchufar su herramienta de trabajo y mostrar en vivo como se crea una pieza de cero", adelantó la mamá orgullosa.

Con mucho entusiasmo se está preparando Ciro para su presentación en público y así mostrar su emprendimiento. "Por ahora sólo está trabajando para conocidos, pero la idea es que pueda ir más allá y hacer piezas a pedido", adelantó Jimena.

La pasión del joven de Banfield por crear su emprendimiento desde temprana edad

Lo primero que dice mamá Jimena cuando le consultan por sus hijos es que los dos le salieron muy emprendedores porque tanto Ciro como su hija Camila siempre fueron de buscar opciones para crear sus propios proyectos.

"Siento que Ciro tiene una gran inclinación artística por lo que intuyo desde que era muy chiquito. Recuerdo que su hermana comenzó a emprender con unas masas que hacía para vender y él también quería acompañar con algo para vender", relató la mamá que es Licenciada en Economía y nada tiene que ver con el mundo de los emprendimientos que incursiona gracias a sus hijos.

Jimena como toda mamá acompaña cada proyecto que le proponen sus hijos y contó que hizo el curso de manipulación de alimentos en la Municipalidad de Lomas, lo que luego le sirvió cuando Ciro quiso hacer pochoclos para vender. "Era muy chiquito, pero quería hacer algo para acompañar el emprendimiento de su hermana y entonces hicimos los pochoclos que fueron un éxito".

41f6eafb-c917-4c87-b5e3-b8700348f0fc Vender pochoclos, fue su primer emprendimiento.

Más tarde, Ciro comenzó a crear distintas manualidades con banditas elásticas, hizo pulseras para vender porque era el boom de ese entonces y también le fue más que bien. "Visitamos varias ferias y él siempre buscando algo para llevar y así vendía mucho junto a su hermana", recordó la mamá.

Ahora se prepara intensamente para la feria de este sábado donde habrá junto a Ciro, cientos de emprendedores que presentarán sus artesanías, habrá comidas, shows en vivo, sorteos, baile y muchas sorpresas en Banfield.

"Quiero que mi proyecto crezca para seguir creando y mostrar lo que hago a un público más amplio", auguró el joven emprendedor de Banfield con actitud, esfuerzo, perseverancia y mucha creatividad para dar.

Algunos de sus trabajos

9fe6e536-1b29-4ca1-9a46-c9ff5510d2d0 Aseguró que de lo que más disfruta es de observar el producto terminado.

403dc7ec-f101-4681-a6a1-a0e10bc1314f Sus creaciones son únicas.