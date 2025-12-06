La Escuela Nº79 de Banfield eligió su nombre: Soldado Marcelo Daniel Massad

La Escuela Secundaria Nº79 de Banfield vivió un día emocionante con la imposición del nombre “Soldado Marcelo Daniel Massad” , en homenaje al banfileño que perdió la vida en la Guerra de Malvinas . La jornada incluyó discursos, la presencia de autoridades y familiares, la inauguración de un mural y la lectura de un poema hallado entre las pertenencias del soldado.

El acto comenzó con algunas palabras a cargo de docentes de la escuela , que destacaron el trabajo democrático que determinó la elección del nombre. Tras distintos análisis y debates, estudiantes y docentes votaron entre las ternas finalistas: Soldado Marcelo Daniel Massad fue elegido con 93 votos.

“Hoy no es un día más, hoy grabamos para siempre en nuestra identidad un nombre que nos compromete y nos inspira”, señalaron durante la apertura, y rápidamente recordaron que el proceso de selección fue “un verdadero ejercicio democrático lleno de diálogo y de respeto”.

Marcelo Daniel Massad era una persona muy querida en el ámbito escolar, se egresó del Colegio San Andrés y soñaba con ser contador público. Su destino cambió en 1981, cuando cedió su turno mientras esperaba el número para el servicio militar obligatorio. Esa decisión definió su futuro : el chico que tomó su lugar quedó exento de la conscripción, mientras que Massad fue asignado al Regimiento de La Plata y enviado a Malvinas.

Lucrecia, la directora, fue una de las encargadas de brindar algunas palabras para los vecinos de Banfield.

Llegó a las islas en Pascuas de 1982. La noche del 11 de junio, durante la batalla de Monte Longdon, desoyó la orden de repliegue para alertar a un grupo de soldados que no habían escuchado la retirada. Una ráfaga enemiga atravesó su pecho: falleció con apenas 19 años.

“Su entrega no fue en vano. Hoy nos comprometemos a honrarlo poniendo en práctica los valores que lo guiaron: compromiso, solidaridad, compañerismo y trabajo en equipo”, resaltaron en el discurso.

Massad, inmortalizado en Lomas

Durante el transcurso del acto protocolar, el artista Marcial Lazarte (de Cultura Lomas) presentó un mural que desde ahora luce en una de las paredes de la escuela. Emocionado, definió la obra como “un puente entre generaciones y un acto de justicia simbólica”.

“No es solo pintura en una pared. Quise devolverle presencia, rostro y dignidad a un joven real, frágil y valiente, hijo de este barrio. Cada trazo buscó romper el silencio que tantas veces rodea estas historias”, dijo, y rápidamente indicó que desea fervientemente que “cada estudiante que pase por esta pared sienta que Marcelo Daniel Massad sigue presente, que su vida resuena y que su memoria late en el corazón del barrio que lo vio crecer”.

La escuela de Banfield también luce un mural del soldado.

Otro momento de emoción fue la lectura, a cargo de la estudiante Jazmín Nieva, de un poema hallado en la chaqueta de Massad tras su muerte. Se desconoce si fue escrito por él o si pertenecía a otra persona, pero su lectura conmovió a toda la comunidad, que lo oyó con gran atención y sentimiento.

Al final del acto, el colegio le agradeció especialmente a la familia Massad “por transformar su dolor en un legado vivo para las nuevas generaciones”. La habitación de Marcelo, que aún permanece intacta en la casa de sus padres, fue mencionada como un espacio de memoria y, de ahora en adelante, la Escuela Secundaria Nº79 también será “otro templo de su recuerdo, no solo para honrar su sacrificio, sino para formar ciudadanos críticos, solidarios y comprometidos”.