Ya es época de poda: cómo gestionar la autorización al Municipio de Lomas de Zamora

Los vecinos de Lomas de Zamora que necesiten podar árboles en sus casas ya pueden hacer la solicitud al Municipio de forma online .

Para preservar el arbolado urbano , la poda es una intervención que debe hacer únicamente cuando es necesario eliminar ramas secas, enfermas o rotas que pueden ser peligrosas; cuando las ramas interfieren con cables, señales de tránsito o edificios; si el árbol tiene problemas en su estructura que pueden afectar la seguridad; o para dar espacio y permitir que otros árboles cercanos crezcan bien.

La autorización puede ser solicitada por personas que sean frentistas del domicilio donde se encuentra el árbol y que no hayan realizado la poda durante el año pasado. Primero deben completar este formulario con sus datos y adjuntar imágenes del árbol que se solicita podar. Luego se evaluará la solicitud y recibirán una notificación por mail para confirmar si es aprobada o rechazada.

La poda autorizada corre por cuenta y cargo del vecino frentista. En caso de no contar con los medios para hacerla de manera particular, el Municipio excepcionalmente realizará la poda a personas jubiladas/pensionadas que perciban el haber mínimo y personas con discapacidad quienes deberán comunicarse con Atención Vecinal por WhatsApp al 15-2193-7726 o acercarse personalmente al CGM más cercano (las direcciones están en este link).

Luego de la poda, el Municipio levanta un metro cúbico de ramas diarios. Es importante que los vecinos dispongan los residuos de la poda en la vereda de forma ordenada, atadas correctamente tal como se indica en las pautas. En la web oficial pueden descargar un PDF con toda la información para hacer una poda responsable.

Cuáles son los beneficios de los árboles en los barrios

Los árboles aportan beneficios como la regulación de la temperatura, la absorción de agua de lluvia y el refugio para la fauna local. El Municipio de Lomas tiene un plan de forestación urbana que se extiende por los distintos barrios a través de jornadas junto a vecinos e instituciones.

Uno de los últimos encuentros tuvo lugar en la Secundaria N°25 de Budge, donde plantaron árboles nativos con la participación de estudiantes y docentes, quienes trabajaron en conjunto para transformar el entorno escolar en un espacio más saludable y sustentable, reforzando el sentido de pertenencia con su comunidad.

La actividad se centro en la figura del "padrinazgo", que busca involucrar de manera directa a los vecinos en el mantenimiento del arbolado público. Cada uno de los ejemplares plantados fue asignado a un grupo de alumnos, quienes asumieron el compromiso de cuidarlos y monitorear su crecimiento.