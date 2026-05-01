sábado 02 de mayo de 2026
Escribinos
1 de mayo de 2026
Conciencia.

Vecinos de Lomas plantan árboles y se comprometen a cuidarlos

El Municipio avanza con el plan de forestación urbana para mejorar el ambiente y disminuir la contaminación en los barrios.

Siguen las jornadas de forestación en espacios públicos e instituciones de Lomas.

Siguen las jornadas de forestación en espacios públicos e instituciones de Lomas.

forestaciones lomas2

En la Secundaria N°25 de Budge plantaron árboles nativos con la participación de estudiantes y docentes, quienes trabajaron en conjunto para transformar el entorno escolar en un espacio más saludable y sustentable, reforzando el sentido de pertenencia con su comunidad.

Lee además
En Lomas trabajan con el paradigma de la soberanía alimentaria.
Gratis.

Soberanía alimentaria en Lomas: entregan semillas para armar huertas
Capacitaron en Educación Ambiental a docentes de los 60 jardines comunitarios de Lomas.
Conciencia.

Capacitaron en Educación Ambiental a docentes de los 60 jardines comunitarios de Lomas
forestaciones lomas3
Centros de jubilados plantaron árboles y tuvieron un taller ambiental.

Centros de jubilados plantaron árboles y tuvieron un taller ambiental.

La actividad se centro en la figura del "padrinazgo", que busca involucrar de manera directa a los vecinos en el mantenimiento del arbolado público. Cada uno de los ejemplares plantados fue asignado a un grupo de alumnos, quienes asumieron el compromiso de cuidarlos y monitorear su crecimiento.

Las especies nativas aportan beneficios como la regulación de la temperatura, la absorción de agua de lluvia y el refugio para la fauna local. Con estas jornadas, la Secretaría de Ambiente busca sembrar conciencia en las nuevas generaciones y transformar los patios y veredas de las escuelas en corredores biológicos. Otro de los objetivos es que el cuidado de la naturaleza y los espacios públicos sea una responsabilidad compartida entre el Estado Municipal y la ciudadanía.

Jornadas de forestación de árboles en Lomas y Turdera

Referentes de distintos centros de jubilados formaron parte de una jornada de forestación y embellecimiento en el Centro de Promoción de Derechos La Casita de Lomas, donde también funciona la sede de la Agencia de Personas Adultas Mayores del Municipio.

Además de plantar especies nativas, los vecinos tuvieron un taller en el que abordaron temas como la importancia de la flora autóctona por su contribución a la biodiversidad local y al equilibrio de los ecosistemas; el impacto ambiental y sus beneficios como la purificación del aire, la reducción de la contaminación y la mejora en la calidad de vida; y técnicas de siembra y conocimientos prácticos para la plantación y el cuidado de especies adaptadas al clima de la región.

Por su parte, en la calle Esquiú de Turdera organizaron una plantación a pedido de un vecino que busca continuar el legado de su abuelo ya que, hace años, ambos forestaron los árboles que hoy son de gran porte y forman parte del ecosistema de la zona. Cada nuevo ejemplar que se sumó en este operativo tiene asignado un vecino tutor para garantizar su crecimiento.

Temas
Seguí leyendo

Soberanía alimentaria en Lomas: entregan semillas para armar huertas

Capacitaron en Educación Ambiental a docentes de los 60 jardines comunitarios de Lomas

Pintan murales en Lomas para mantener vivo el legado del papa Francisco

Se entregó la mujer que estaba prófuga por el crimen de su pareja

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
La conmovedora historia de dos rescatistas del conurbano: salvaron más de 100 animales.
Lo dan todo.

La conmovedora historia de dos rescatistas del conurbano: salvaron a cientos de animales

Las más leídas

Te Puede Interesar

Policía Bonaerense.
Detenida.

Se entregó la mujer que estaba prófuga por el crimen de su pareja