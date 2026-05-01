Vecinos de Lomas plantan árboles y se comprometen a cuidarlos

El plan de forestación urbana se extiende por los distintos barrios de Lomas de Zamora , donde el Municipio organiza plantaciones junto a vecinos e instituciones para mejorar el ambiente y disminuir la contaminación .

En la Secundaria N°25 de Budge plantaron árboles nativos con la participación de estudiantes y docentes , quienes trabajaron en conjunto para transformar el entorno escolar en un espacio más saludable y sustentable, reforzando el sentido de pertenencia con su comunidad.

La actividad se centro en la figura del "padrinazgo", que busca involucrar de manera directa a los vecinos en el mantenimiento del arbolado público . Cada uno de los ejemplares plantados fue asignado a un grupo de alumnos, quienes asumieron el compromiso de cuidarlos y monitorear su crecimiento.

Las especies nativas aportan beneficios como la regulación de la temperatura, la absorción de agua de lluvia y el refugio para la fauna local. Con estas jornadas, la Secretaría de Ambiente busca sembrar conciencia en las nuevas generaciones y transformar los patios y veredas de las escuelas en corredores biológicos. Otro de los objetivos es que el cuidado de la naturaleza y los espacios públicos sea una responsabilidad compartida entre el Estado Municipal y la ciudadanía.

Jornadas de forestación de árboles en Lomas y Turdera

Referentes de distintos centros de jubilados formaron parte de una jornada de forestación y embellecimiento en el Centro de Promoción de Derechos La Casita de Lomas, donde también funciona la sede de la Agencia de Personas Adultas Mayores del Municipio.

Además de plantar especies nativas, los vecinos tuvieron un taller en el que abordaron temas como la importancia de la flora autóctona por su contribución a la biodiversidad local y al equilibrio de los ecosistemas; el impacto ambiental y sus beneficios como la purificación del aire, la reducción de la contaminación y la mejora en la calidad de vida; y técnicas de siembra y conocimientos prácticos para la plantación y el cuidado de especies adaptadas al clima de la región.

Por su parte, en la calle Esquiú de Turdera organizaron una plantación a pedido de un vecino que busca continuar el legado de su abuelo ya que, hace años, ambos forestaron los árboles que hoy son de gran porte y forman parte del ecosistema de la zona. Cada nuevo ejemplar que se sumó en este operativo tiene asignado un vecino tutor para garantizar su crecimiento.