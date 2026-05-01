Qué dijeron Gonzalo Heredia y Brenda Gandini tras los rumores de separación

En LAM aseguraron que Gonzalo Heredia y Brenda Gandini estaban separados luego de 16 años de relación y con dos hijos en común. Además, en el programa de Moria Casán contaron que la actriz tuvo un romance con Nicolás Furtado.

En este contexto, Gonzalo Heredia estuvo invitado a Perros de la calle, el ciclo de Andy Kusnetzoff, y aclaró la verdad. "No estamos separados, nada más alejado de la verdad" y agregó "Me escribió mi papá a la mañana preguntándome si era cierto o no".

El momento más difícil. Daniela Cardone recordó cuando perdió la tenencia de su hija Brenda

GONZALO HEREDIA DESMIENTE SU SEPARACIÓN DE BRENDA GANDINI: "No estamos separados, nada más alejado de la verdad. Me escribió mi papá preguntándome si era cierto o no". "En esta era de posverdad ponen como cierto cosas que no dijiste". pic.twitter.com/LO3lR641hU

"A mí lo que me llama mucho la atención es cómo en esta era aseguran todo, con la contundencia con la que dan una noticia. Te ponen en palabras cosas que vos no dijiste y que ni siquiera viviste", expresó.

También dejó en claro que eligió tomarlo con humor. "Hoy me río, en otro momento me hubiese enojado y habría salido a contestar más caliente", reconoció. "La verdad es que la prensa ya nos separó muchísimas veces", cerró.

image Gonzalo Heredia y Brenda Gandini.

La versión de Brenda Gandini

Brenda Gandini también decidió romper el silencio y desmentir los rumores de separación con un mensaje directo a Ángel de Brito. Fue el propio conductor de LAM lo reveló al aire de Bondi Live.

“Hoy me escribió Brenda a la mañana”, contó al aire Ángel de Brito, antes de leer el mensaje completo que le mandó la actriz para desactivar la versión.

Embed BRENDA GANDINI HABLÓ CON ÁNGEL Y DESMINTIÓ SU SEPARACIÓN DE GONZALO HEREDIA



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“Gracias por preguntar. Como siempre, supongo que es porque no subimos publicaciones juntos. Estoy casi como Pampita para llamarte en vivo y explicarte todo. Te mando mensaje a vos, no es verdad. No estamos separados", escribió Brenda Gandini.

Y agregó: "En fin, desmentir nuevamente porque se arman bolas de cosas que no son ciertas. Siempre cuentan cosas o hacen más grandes cosas que se enteran. Te juro que el día que esté separada lo sabrán”.