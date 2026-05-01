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1 de mayo de 2026
¿Qué onda?

Qué dijeron Gonzalo Heredia y Brenda Gandini tras los rumores de separación

Gonzalo Heredia y Brenda Gandini tomaron la palabra en distintos ciclo para dar su versión sobre los rumores que comenzaron a correr.

Gonzalo Heredia y Brenda Gandini.&nbsp;

Gonzalo Heredia y Brenda Gandini. 

En este contexto, Gonzalo Heredia estuvo invitado a Perros de la calle, el ciclo de Andy Kusnetzoff, y aclaró la verdad. "No estamos separados, nada más alejado de la verdad" y agregó "Me escribió mi papá a la mañana preguntándome si era cierto o no".

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"A mí lo que me llama mucho la atención es cómo en esta era aseguran todo, con la contundencia con la que dan una noticia. Te ponen en palabras cosas que vos no dijiste y que ni siquiera viviste", expresó.

También dejó en claro que eligió tomarlo con humor. "Hoy me río, en otro momento me hubiese enojado y habría salido a contestar más caliente", reconoció. "La verdad es que la prensa ya nos separó muchísimas veces", cerró.

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Gonzalo Heredia y Brenda Gandini.

Gonzalo Heredia y Brenda Gandini.

La versión de Brenda Gandini

Brenda Gandini también decidió romper el silencio y desmentir los rumores de separación con un mensaje directo a Ángel de Brito. Fue el propio conductor de LAM lo reveló al aire de Bondi Live.

“Hoy me escribió Brenda a la mañana”, contó al aire Ángel de Brito, antes de leer el mensaje completo que le mandó la actriz para desactivar la versión.

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“Gracias por preguntar. Como siempre, supongo que es porque no subimos publicaciones juntos. Estoy casi como Pampita para llamarte en vivo y explicarte todo. Te mando mensaje a vos, no es verdad. No estamos separados", escribió Brenda Gandini.

Y agregó: "En fin, desmentir nuevamente porque se arman bolas de cosas que no son ciertas. Siempre cuentan cosas o hacen más grandes cosas que se enteran. Te juro que el día que esté separada lo sabrán”.

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