9 de febrero de 2026
9 de febrero de 2026
El momento más difícil.

Daniela Cardone recordó cuando perdió la tenencia de su hija Brenda Gandini

Daniela Cardone recordó lo difícil que fue para ella perder la tenencia de su hija Brenda Gandini, a raíz de una relación muy tóxica con Carlos Gandini.

Daniela Cardone visitó Bondi Live y, en una profunda charla con Ángel de Brito, recordó uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando perdió la tenencia de Brenda Gandini, la hija que tuvo con Carlos Gandini, con quien mantenía una relación muy complicada.

Uno de los grandes motivos por los cuales tuvo que alejarse de su hija fue la incompatibilidad entre su trabajo de azafata y su rol de madre.

"Yo viajaba todo el tiempo, era azafata... no podía vivir con ella porque cuando tenía que autorizar, tenía que ir al juez y autorizar de que viajaba y que no la iba a secuestrar, porque yo parezco no sé qué, que voy a secuestrar a mi propia hija", comentó.

"Todo eso fue por la relación tóxica con él. Tuvimos una separación fea", agregó Daniela Cardone en la charla con Ángel de Brito.

En ese sentido, Daniela Cardone reveló que, para poder viajar, debía obtener autorizaciones constantes de un juez para demostrar que no estaba "secuestrando" a su propia hija, una situación que atribuyó directamente a la pésima relación con su expareja.

