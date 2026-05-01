Investigan la muerte de un preso de Lomas de Zamora: la autopsia confirmó fuertes golpes

La cárcel en la que estaba alojado el interno de Lomas de Zamora.

Un preso oriundo de Lomas de Zamora murió tras sufrir una golpiza que le provocó una hemorragia interna en una cárcel de San Nicolás . La Justicia investiga las circunstancias de su muerte: creen que otros internos pudieron haberlo golpeado.

La víctima fue identificada como Gustavo Castro López , oriundo de Lomas, quien se encontraba cumpliendo una condena de 13 años de prisión por homicidio y robo calificado agravado . Debía estar detenido hasta septiembre de 2035.

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El interno estaba alojado en la Unidad Penal N°3 de San Nicolás. La semana pasada, tuvieron que trasladarlo de urgencia al Hospital San Felipe, luego de que lo encontraran desvanecido en su celda , según fuentes del caso.

Castro murió poco después de entrar al hospital . No pudieron reanimarlo. Desde ese momento, la investigación sobre la causa de muerte abrió todo tipo de sospechas.

Investigación sobre la muerte del preso de Lomas

carcel san nicolas El preso de Lomas de Zamora fue encontrado desvanecido en la Unidad Penal N°3 de San Nicolás.

El informe preliminar de la autopsia confirmó que la causa de muerte fue una hemorragia interna y que Castro presentaba varias lesiones compatibles con fuertes golpes. A partir de este resultado, comenzó una investigación para determinar qué le ocurrió al preso lomense dentro la cárcel.

En principio, se especula con que otros detenidos pudieron haberse peleado con Castro y que en ese contexto lo habrían golpeado salvajemente, aunque esa hipótesis está bajo análisis.

El caso está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°12 de San Nicolás, que dispuso tomarle declaración a los internos y a los policías que trabajan dentro del penal. También se ordenó requisar la celda del preso fallecido. En cuanto a la Unidad Penal, la medida fue mantener una guardia completa en el lugar y restringir la salida del personal.