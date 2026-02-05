jueves 05 de febrero de 2026
5 de febrero de 2026
Informe forense.

La autopsia de Narela Barreto sumó más misterio a la muerte de la joven de Banfield

La familia de Narela Barreto reveló que las autoridades estadounidenses informaron sobre la carátula del caso. Sin embargo, falta una pericia clave en la causa.

Narela Barreto fue encontrada muerta en Los Ángeles.

La autopsia preliminar realizada al cuerpo de Narela Barreto, la argentina encontrada muerta en Los Ángeles, lejos de cerrar el caso, profundiza el misterio alrededor del fallecimiento de la joven oriunda de Banfield: el informe forense desestimó la presencia de heridas superficiales, golpes ni signos de abuso sexual.

En un primer momento, el hecho de que Narela Barreto apareciera muerta en la vía pública encendió las alarmas sobre un posible crimen. Sin embargo, la ausencia de lesiones visibles obliga ahora a considerar otras posibilidades, entre ellas una posible intoxicación, una muerte súbita o un evento médico repentino.

La autopsia preliminar, realizada el viernes pasado en California, arrojó datos parciales pero significativos. De acuerdo con lo informado por allegados a la víctima, el examen inicial permitió descartar la presencia de lesiones visibles, golpes o signos de abuso. “El informe preliminar indicó que Narela no tenía heridas superficiales ni evidencias de agresión”, explicó Kiara, prima de la joven.

Narela Barreto
Narela Barreto, la joven argentina encontrada muerta en Los Ángeles.

Ante este escenario, la atención de la familia está puesta ahora en los estudios toxicológicos, que podrían aportar información clave sobre lo ocurrido antes de la muerte. “Sobre la causa del fallecimiento todavía no pueden decirnos nada. Estamos desesperados por saber qué pasó”, expresó la familiar.

El vínculo con los investigadores locales se encuentra atravesado por la preocupación. Desde el entorno de Barreto aseguran que el contacto con la policía de Los Ángeles es limitado, pese a los reiterados intentos del padre de la joven por acceder a precisiones sobre la investigación y las hipótesis en análisis.

El traslado del cuerpo de Narela Barreto

En paralelo, avanzaron las gestiones para el traslado del cuerpo de la joven. Los restos ya fueron liberados por la morgue y quedaron a disposición de la familia.

Gracias a la solidaridad de la gente, pudieron reunir el dinero necesario, según anunciaron en redes sociales. "Damos por finalizada la colecta, ya que hemos recaudado lo suficiente", aclararon en la cuenta oficial de Instagram de la familia.

