10 de enero de 2026
Femicidio de Daniela Sosa: declararon sus familiares, mientras aguardan el resultado de la autopsia

La mujer fue asesinada de un disparo efectuado por su pareja, en Temperley. El acusado está detenido por el femicidio y volverá a ser indagado.

Daniela Sosa, la mujer asesinada en Temperley.

Familiares de Daniela Sosa, la mujer baleada por su pareja en el barrio San José de Temperley, fueron citados a declarar por el femicidio ocurrido en Año Nuevo, mientras los investigadores aguardan el resultado de la autopsia para avanzar en el caso.

Fuentes judiciales informaron a La Unión que la ronda de testimonios fue llevada a cabo este viernes por pedido de la UFI 9 de Lomas de Zamora que está a cargo de la causa.

Por su parte, el acusado, Ricardo Cardozo, de 30 años, se encuentra detenido por el crimen, y volverá a ser indagado por el delito de "homicidio agravado por el vínculo". Durante su primera indagatoria, se negó a declarar, pero podría cambiar de estrategia.

En caso de dar su versión de los hechos, el presunto femicida será interrogado y ejercerá su derecho a defenderse. De lo contrario, podrá sostener su postura inicial, mientras se lo informa de los hechos que se le atribuyen y las pruebas en su contra.

El presunto autor del femicidio, con la víctima.

El femicidio de Daniela Sosa

El 1° de enero pasado, en horas de la mañana, Daniela Sosa fue hallada gravemente herida en la esquina de El Cardenal y Suiza. Allí, los efectivos policiales acudieron y confirmaron la presencia de la víctima, con un impacto de bala en el cuello.

La mujer de 32 años estuvo internada en el Hospital Gandulfo, donde luchó por su vida hasta la madrugada del lunes 5 de enero, cuando los médicos confirmaron su fallecimiento.

Ricardo Cardozo, de 30 años, había sido detenido inicialmente por el delito de tentativa de homicidio, pero tras la muerte de la mujer la causa fue recaratulada como "homicidio agravado por el vínculo". Durante el operativo, la policía secuestró un revólver calibre .32, que habría sido utilizado en el ataque.

