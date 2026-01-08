Volverán a indagar al hombre detenido por el femicidio de Daniela Sosa, la mujer baleada en Temperley

El hombre detenido por el femicidio de Daniela Sosa volverá a ser indagado por el brutal ataque sufrido por la víctima el pasado 1° de enero, en medio de los festejos de Año Nuevo , en el barrio de San José, en Temperley .

El imputado, identificado como Ricardo Cardozo , de 30 años, se negó a declarar en primera instancia, cuando la mujer todavía peleaba por su vida. Sin embargo, según informaron fuentes judiciales a La Unión , tras su fallecimiento, el acusado será nuevamente trasladado para ser notificado formalmente del delito de "homicidio agravado por el vínculo".

En caso de prestar declaración, el presunto femicida será interrogado y ejercerá su derecho a defenderse. De lo contrario, podrá sostener su postura inicial, mientras se lo informa de los hechos que se le atribuyen y las pruebas en su contra.

La fiscal Claudia Sánchez , a cargo de la UFI 9 de Lomas de Zamora , espera el resultado de la autopsia para citar a Cardozo en la sede judicial. Mientras tanto, sigue tras las rejas, a la espera de la confirmación de la fecha.

Sobre el móvil del crimen, para la fiscalía, todo comenzó con una discusión que derivó en el asesinato de Sosa, quien había comenzado una relación con el agresor, apenas semanas antes del trágico desenlace.

A pesar de la corta duración del vínculo, y la ausencia de denuncias, los investigadores no descartan un contexto previo de violencia de género.

Femicidio-Temperley Daniela Sosa, la víctima del femicidio en Temperley.

El femicidio de Daniela Sosa

El 1° de enero pasado, en horas de la mañana, Daniela Sosa fue hallada gravemente herida en la esquina de El Cardenal y Suiza. Allí, los efectivos policiales acudieron y confirmaron la presencia de la víctima, con un impacto de bala en el cuello.

La mujer de 32 años estuvo internada en el Hospital Gandulfo, donde luchó por su vida hasta la madrugada del lunes 5 de enero, cuando los médicos confirmaron su fallecimiento.

Ricardo Cardozo, de 30 años, había sido detenido inicialmente por el delito de tentativa de homicidio, pero tras la muerte de la mujer la causa fue recaratulada como "homicidio agravado por el vínculo". Durante el operativo, la policía secuestró un revólver calibre .32, que habría sido utilizado en el ataque.