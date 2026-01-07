miércoles 07 de enero de 2026
7 de enero de 2026
Sigue la conmoción.

Investigan la trama detrás del femicidio de Daniela Sosa, la mujer baleada en Temperley durante Año Nuevo

El detenido se negó a declarar en primera instancia. Pese a que no tenía denuncias por violencia de género durante la breve relación, cuenta con un antecedente.

Daniela Sosa, la mujer baleada en Temperley.

La Justicia de Lomas de Zamora investiga el femicidio de Daniela Sosa, la mujer de 32 años que fue baleada por su pareja en Temperley, durante una discusión en Año Nuevo: pese a que no hay denuncias previas, no descartan que la víctima haya sufrido violencia de género el corto tiempo que duró la relación.

En diálogo con La Unión, fuentes cercanas a la causa señalaron Ricardo Cardozo, el hombre imputado por el asesinato cuenta con un antecedente. Sin embargo, la causa por violencia radicada en el Departamento Judicial de Zarate - Campana fue archivada.

Sobre el vínculo con Sosa, indicaron que ambos se pusieron de novios pocas semanas antes del crimen, y que desde el entorno de la víctima tampoco habrían reportado agresiones.

Mientras tanto, tras el fallecimiento de la mujer en el Hospital Gandulfo, la UFI 9 de Lomas ordenó el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial, para que se lleve a cabo la autopsia correspondiente.

Femicidio-Temperley
Daniela Sosa, la víctima del femicidio en Temperley.

El femicidio de Daniela Sosa

El 1° de enero pasado, en horas de la mañana, Daniela Sosa fue hallada herida en la esquina de El Cardenal y Suiza. Allí, los efectivos policiales acudieron y confirmaron la presencia de la víctima, con un impacto de bala.

La víctima estaba internada en el Hospital Gandulfo, donde luchó por su vida hasta la madrugada de este lunes, cuando los médicos confirmaron su fallecimiento.

Ricardo Cardozo, de 30 años, había sido detenido inicialmente por el delito de tentativa de homicidio, pero tras la muerte de la mujer la causa fue recaratulada como "homicidio agravado por el vínculo". Durante el operativo, la policía secuestró un revólver calibre .32, que habría sido utilizado en el ataque.

La investigación está a cargo de la UFI 9 de Lomas de Zamora, conducida por la fiscal Claudia Sánchez. El imputado fue indagado días atrás, aunque se negó a declarar.

En Lomas hay varias iniciativas para impulsar los proyectos de vecinos y emprendedores.
Dos clases presenciales.

Lomas: enseñan a manipular alimentos de forma segura y profesional

