Escenas en Lomas: Netflix revela las primeras imágenes de la película sobre Azucena Villaflor

Netflix presentó las primeras imágenes de “Villaflor”, la nueva película de Santiago Mitre, en la que Verónica Llinás interpreta a Azucena Villaflor y Peter Lanzani a Alfredo Astiz , y tiene eescenas filmadas en Lomas de Zamora.

Basado en hechos reales, este thriller político combina espionaje, drama histórico y sigue durante 1977 dos historias que avanzan en direcciones opuestas. Por un lado, el “Rubio” (Peter Lanzani) , teniente de la Armada recibe la misión de infiltrarse en la iglesia de la Santa Cruz, donde un grupo de familiares comienza a organizarse para reclamar por sus desaparecidos.

Luz, cámara, acción. Netflix filmó en Lomas de Zamora por segunda vez: cuál fue la primera

Revuelo. Revuelo en Lomas por la filmación de una película de Netflix frente a la estación

Por el otro, Azucena Villaflor (Verónica Llinás) transforma la búsqueda de su hijo en un acto de resistencia colectiva que desafía la Dictadura Militar.

A medida que el “Rubio” gana la confianza de la monja francesa Alice Domon y luego la de Azucena, la película retrata simultáneamente el nacimiento de una forma inédita de resistencia civil contra el terrorismo de Estado y la operación de infiltración destinada a destruirla.

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El elenco de la nueva película de Netflix

La película de Netflix cuenta además con un destacado elenco. Camille Cottin interpreta a Alice Domon, una de las monjas francesas que integran el Grupo de la Santa Cruz.

Junto a ella, Soledad Villamil, Valeria Lois, Susana Pampin, Alicia Guerra, Vivian El Jaber, Azul Lombardía, Mariela Acosta, Paula Ransenberg, Juliana Muras y Muriel Santa Ana, le dan vida a algunas de las mujeres que acompañaron a Azucena Villaflor en los primeros pasos de las Madres de Plaza de Mayo.

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El rodaje se extendió por 12 semanas en distintas locaciones de Buenos Aires, Avellaneda, Berazategui, Lanús, Tres de Febrero, Vicente López, San Isidro, Lomas de Zamora y el Partido de la Costa.