Peteco Carabajal celebra sus "50 años con la Música" en Lomas de Zamora

Peteco Carabajal, una de las figuras más importantes del folklore y la música popular , llegará el viernes a Dandelion Teatro Bar de Lomas de Zamora para presentar un espectáculo único, recorriendo las canciones que marcaron su trayectoria y forman parte del cancionero popular argentino.

El cantautor y multiinstrumentista actualmente celebra sus “50 años con la Música” mientras sigue mostrando su nuevo proyecto discográfico, “Legado Popular”.

Para agendar. Teresa Parodi llega a la Provincia con su disco "Hasta que amanezca"

“Voy a hacer un resumen desde que comencé mi carrera hasta hoy. Están muy en onda las canciones que grabé con Milo J, fue muy fuerte”, le cuenta Peteco Carabajal a La Unión.

Sonarán clásicos como “Como Pájaros en el Aire” ( más conocida como “Las manos de mí madre”), “El Puente Carretero”, “Perfume de Carnaval”, “Digo la Mazamorra”, “Viejas Promesas” y “La Estrella Azul”.

“Hay canciones que tienen más de 40 años y siguen vigentes, se arman cantadas de todo el público en el estribillo. Las canciones nuevas tienen que esperar un tiempo para ir llegando al público”, explica.

Los clásicos de Peteco Carabajal, de sus distintas etapas, son parte del cancionero popular argentino y fueron grabados por diversos artistas argentinos.

“No canso de hacer esas canciones y no reniego de tocarlas. Son canciones que se metieron en la memoria de la gente, pero no se metieron por repetición, me suelen decir que les gusta mi poesía, mis letras”, apunta.

En esta gira, que luego de pasar por Lomas de Zamora, lo llevará Catamarca y La Rioja, lo tiene en escena con distintas formaciones e incluso acompañado por su grupo Riendas Libres.

Peteco Carabajal, entre “Flores y chacareras”

Instalado en el partido de Moreno, Peteco Carabajal lleva a delante el ciclo “Flores y chacareras”. En esta iniciativa combina la naturaleza con la música popular.

“Tengo un terreno grande, con un vivero y frutales, y le damos cursos a los vecinos. También quiero hacer un museo una biblioteca y un estudio de grabación”, cuenta.

La música dedicada a Diego Maradona

Entre las canciones más recientes de Peteco Carabajal se encuentra “Magia Maternal”, dedicada a Diego Maradona y a su vínculo con su mamá, Doña Tota.

“La canción habla de Maradona y se su relación con madre, del espíritu se su madre que lo vino a buscar. En los ’80 le había hecho a Maradona ‘La Canción del Brujito’, me contaron que fue Menotti el que se la hizo escuchar”, cierra.