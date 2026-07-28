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Peteco Carabajal celebra sus "50 años con la Música" en Lomas de Zamora

Peteco Carabajal llega a Dandalion Teatro Bar de Lomas de Zamora para hacer un repaso de los clásicos de sus 50 años en la música y el folklore argentino.

Diario La Unión | Edgardo Solano
Por Edgardo Solano
Peteco llega a Lomas de Zamora.&nbsp;

Peteco llega a Lomas de Zamora. 

El cantautor y multiinstrumentista actualmente celebra sus “50 años con la Música” mientras sigue mostrando su nuevo proyecto discográfico, “Legado Popular”.

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Sonarán clásicos como “Como Pájaros en el Aire” (más conocida como “Las manos de mí madre”), “El Puente Carretero”, “Perfume de Carnaval”, “Digo la Mazamorra”, “Viejas Promesas” y “La Estrella Azul”.

“Hay canciones que tienen más de 40 años y siguen vigentes, se arman cantadas de todo el público en el estribillo. Las canciones nuevas tienen que esperar un tiempo para ir llegando al público”, explica.

Los clásicos de Peteco Carabajal, de sus distintas etapas, son parte del cancionero popular argentino y fueron grabados por diversos artistas argentinos.

“No canso de hacer esas canciones y no reniego de tocarlas. Son canciones que se metieron en la memoria de la gente, pero no se metieron por repetición, me suelen decir que les gusta mi poesía, mis letras”, apunta.

En esta gira, que luego de pasar por Lomas de Zamora, lo llevará Catamarca y La Rioja, lo tiene en escena con distintas formaciones e incluso acompañado por su grupo Riendas Libres.

Peteco Carabajal, entre “Flores y chacareras”

Instalado en el partido de Moreno, Peteco Carabajal lleva a delante el ciclo “Flores y chacareras”. En esta iniciativa combina la naturaleza con la música popular.

“Tengo un terreno grande, con un vivero y frutales, y le damos cursos a los vecinos. También quiero hacer un museo una biblioteca y un estudio de grabación”, cuenta.

La música dedicada a Diego Maradona

Entre las canciones más recientes de Peteco Carabajal se encuentra “Magia Maternal”, dedicada a Diego Maradona y a su vínculo con su mamá, Doña Tota.

“La canción habla de Maradona y se su relación con madre, del espíritu se su madre que lo vino a buscar. En los ’80 le había hecho a Maradona ‘La Canción del Brujito’, me contaron que fue Menotti el que se la hizo escuchar”, cierra.

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