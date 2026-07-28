Dos policías de Lomas de Zamora asistieron un parto en plena calle y reanimaron a la beba

Dos policías de Lomas de Zamora asistieron a una mamá que dio a luz a su beba dentro de un vehículo en la localidad de Ingeniero Budge . Tuvieron que hacerle RCP a la pequeña y trasladarla de urgencia al hospital.

El dramático episodio ocurrió este domingo cerca de las 11 de la mañana. El Sargento Duarte y la Oficial Insfrán, ambos del Comando de Patrullas de Lomas , hacían una recorrida por las avenidas Olimpo y San Juan, cuando notaron que había una mujer a punto de parir dentro de un auto.

Jésica, la mamá, estaba sentada en el asiento del acompañante. Su pareja la estaba llevando al Hospital Alende de Ingeniero Budge para tener a su beba. Rápidamente, los policías se organizaron para hacer el acompañamiento y pusieron la sirena para abrirles paso. Sin embargo, el nacimiento los sorprendió antes de llegar .

A la altura de Camino de la Ribera y Otto Krausse, los policías vieron que la pareja se había detenido. La beba acababa de nacer dentro del vehículo.

Cuando Duarte e Insfrán se acercaron para asistir a Jésica, notaron que la pequeña recién nacida estaba morada y no emitía sonido. Sin tiempo que perder, cortaron el cordón umbilical, tomaron a la beba y la subieron al patrullero para reanimarla. Mientras Insfrán le hacía RCP, Duarte manejaba hacia el Hospital Alende.

Policías héroes

En diálogo con La Unión, la Oficial Abril Insfrán relató el desesperante momento que vivieron camino al hospital. “Mientras íbamos, yo puse a la bebé en una mano izquierda y con la derecha le empecé a hacer RCP, porque cuando salió no lloraba. Cuando llegamos al hospital, subimos rápido a Neo y se la entregamos a una enfermera”, explicó.

Afortunadamente, en el centro de salud pudieron estabilizar a la beba. La intervención de los policías terminó siendo fundamental. “La pusieron en la incubadora y al rato salieron diciendo que la bebé estaba bien y que empezó a llorar”, contó la Oficial.

Comando de Patrullas de Lomas de Zamora.

La dramática experiencia tuvo un final feliz. Y para Insfrán, hubo un detalle más que decoró la historia: la beba se llamará Abril, el mismo nombre que la policía que le salvó la vida.

“Fue una desesperación bárbara lo que pasamos. Por suerte y gracias a Dios salió todo bien. Fue una desesperación porque la vida dependía prácticamente de que nosotros lleguemos rápido, de que le hagamos bien el RCP, de que la bebé llore… Son muchas cosas. Por suerte salió bien”, dijo la Oficial Insfrán a este medio, ya más aliviada.